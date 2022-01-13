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https://ria.ru/20220113/germaniya-1767590619.html
Германия загнала себя в безвыходное положение и теперь полностью зависит от России
"Скатились": Spectator рассказал, как ФРГ впала в зависимость от России - РИА Новости, 13.01.2022
Германия загнала себя в безвыходное положение и теперь полностью зависит от России
Историк Катя Хойер заявила в статье для Spectator, что непродуманная политика руководства Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:44
2022-01-13T04:44
в мире
украина
германия
ангела меркель
герхард шредер
нато
олаф шольц
ситуация на украине
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историк Катя Хойер заявила в статье для Spectator, что непродуманная политика руководства Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и отношений с Россией.По мнению специалиста, хотя декларативно ФРГ поддерживает Киев, Берлин вынужден считаться с Москвой в вопросах безопасности.Она напомнила, что предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель запретила поставлять Украине оружие НАТО, и выразила сомнение, что новое правительство страны, возглавляемое социал-демократом Олафом Шольцем, пересмотрит это решение. Историк подчеркнула, что последний канцлер ФРГ от СДПГ Герхард Шредер был убежденным сторонником сотрудничества Германии и России.Историк подчеркнула, что даже входящая в новое правительство партия "Зеленые", агрессивно настроенная по отношению к России, не сможет изменить ситуацию, так как пацифистские традиции политического объединения не позволят им одобрить продажу оружия Украине. Кроме того, главным приоритетом партии остается защита окружающей среды, и в результате отказа от ядерных станций и использования угля Германия станет еще больше зависеть от поставок российского газа."Энергетическая политика Германии долгое время ставила страну в зависимость от России, и у зеленых нет ни намерения, ни средств изменить ее", — указала Хойер.Кроме того, историк указала, что, по результатам опросов, почти две трети населения поддерживают сближение ЕС с Россией.По ее словам, Шольцу "потребуется много мужества", чтобы справиться с последствиями "ошибок Меркель" и вновь вставшими перед ФРГ "старыми проблемами".
https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, герхард шредер, нато, олаф шольц, ситуация на украине, россия, катя хойер
04:44 13.01.2022
 
"Скатились": Spectator рассказал, как ФРГ впала в зависимость от России

Spectator: ФРГ находится в безвыходном положении по Украине из-за зависимости от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историк Катя Хойер заявила в статье для Spectator, что непродуманная политика руководства Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и отношений с Россией.
По мнению специалиста, хотя декларативно ФРГ поддерживает Киев, Берлин вынужден считаться с Москвой в вопросах безопасности.
"За последние два десятилетия Германия позволила себе скатиться до такого положения, в котором она не может действовать в Восточной Европе, не посоветовавшись сначала с Россией", — заявила Хойер.
Она напомнила, что предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель запретила поставлять Украине оружие НАТО, и выразила сомнение, что новое правительство страны, возглавляемое социал-демократом Олафом Шольцем, пересмотрит это решение. Историк подчеркнула, что последний канцлер ФРГ от СДПГ Герхард Шредер был убежденным сторонником сотрудничества Германии и России.
"Хотя пока неясно, пойдет ли Шольц по стопам своего предшественника, он, безусловно, был рад продолжать его политику при Меркель в качестве ее вице-канцлера", — отметила Хойер.
Историк подчеркнула, что даже входящая в новое правительство партия "Зеленые", агрессивно настроенная по отношению к России, не сможет изменить ситуацию, так как пацифистские традиции политического объединения не позволят им одобрить продажу оружия Украине. Кроме того, главным приоритетом партии остается защита окружающей среды, и в результате отказа от ядерных станций и использования угля Германия станет еще больше зависеть от поставок российского газа.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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На Украине не исключили ввода в страну объединенных войск России и ЕС
"Энергетическая политика Германии долгое время ставила страну в зависимость от России, и у зеленых нет ни намерения, ни средств изменить ее", — указала Хойер.
Кроме того, историк указала, что, по результатам опросов, почти две трети населения поддерживают сближение ЕС с Россией.
"Из-за своей энергетической политики и общей выжидательной дипломатической позиции Германия поставила себя в безвыходное положение. Она хочет быть сильным партнером Запада в сфере безопасности, при этом устремив свои взоры на Восток в поисках возможности торговли и получения выгоды. Она хочет быть безъядерной и отказаться от угольной энергетики, но при этом сохранять стабильные поставки энергии без каких-либо обязательств. Она хочет защитить восточные границы Европы, но не может сделать этого, не поставив под угрозу свои собственные интересы", — заключила Хойер.
По ее словам, Шольцу "потребуется много мужества", чтобы справиться с последствиями "ошибок Меркель" и вновь вставшими перед ФРГ "старыми проблемами".
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В миреУкраинаГерманияАнгела МеркельГерхард ШредерНАТООлаф ШольцСитуация на УкраинеРоссияКатя Хойер
 
 
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