https://ria.ru/20220113/germaniya-1767590619.html

Германия загнала себя в безвыходное положение и теперь полностью зависит от России

"Скатились": Spectator рассказал, как ФРГ впала в зависимость от России - РИА Новости, 13.01.2022

Германия загнала себя в безвыходное положение и теперь полностью зависит от России

Историк Катя Хойер заявила в статье для Spectator, что непродуманная политика руководства Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T04:44

2022-01-13T04:44

2022-01-13T04:44

в мире

украина

германия

ангела меркель

герхард шредер

нато

олаф шольц

ситуация на украине

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историк Катя Хойер заявила в статье для Spectator, что непродуманная политика руководства Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и отношений с Россией.По мнению специалиста, хотя декларативно ФРГ поддерживает Киев, Берлин вынужден считаться с Москвой в вопросах безопасности.Она напомнила, что предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель запретила поставлять Украине оружие НАТО, и выразила сомнение, что новое правительство страны, возглавляемое социал-демократом Олафом Шольцем, пересмотрит это решение. Историк подчеркнула, что последний канцлер ФРГ от СДПГ Герхард Шредер был убежденным сторонником сотрудничества Германии и России.Историк подчеркнула, что даже входящая в новое правительство партия "Зеленые", агрессивно настроенная по отношению к России, не сможет изменить ситуацию, так как пацифистские традиции политического объединения не позволят им одобрить продажу оружия Украине. Кроме того, главным приоритетом партии остается защита окружающей среды, и в результате отказа от ядерных станций и использования угля Германия станет еще больше зависеть от поставок российского газа."Энергетическая политика Германии долгое время ставила страну в зависимость от России, и у зеленых нет ни намерения, ни средств изменить ее", — указала Хойер.Кроме того, историк указала, что, по результатам опросов, почти две трети населения поддерживают сближение ЕС с Россией.По ее словам, Шольцу "потребуется много мужества", чтобы справиться с последствиями "ошибок Меркель" и вновь вставшими перед ФРГ "старыми проблемами".

https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html

https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html

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