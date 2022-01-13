https://ria.ru/20220113/gaz-1767710204.html

Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине

Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине - РИА Новости, 13.01.2022

Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине

Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:22

2022-01-13T17:22

2022-01-13T17:22

в мире

украина

казахстан

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155831/28/1558312887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8cbda198134e94d8e3ac71cd719a169.jpg

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки.Кабинет министров Украины 30 декабря принял постановление, которым ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене."Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки", - говорится в письме всеукраинской ассоциации пекарей в адрес президента, премьера и других представителей власти, фотокопию которого в четверг опубликовало издание Delo.ua.В свою очередь глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, поскольку их продукция социально значимая. "К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", — сказал Васильченко в комментарии изданию Delo.ua.Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. В свою очередь президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе. После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.

https://ria.ru/20220112/khleb-1767402363.html

https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html

украина

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, казахстан, цены на нефть