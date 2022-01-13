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Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине
Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине - РИА Новости, 13.01.2022
Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:22
2022-01-13T17:22
в мире
украина
казахстан
цены на нефть
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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки.Кабинет министров Украины 30 декабря принял постановление, которым ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене."Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки", - говорится в письме всеукраинской ассоциации пекарей в адрес президента, премьера и других представителей власти, фотокопию которого в четверг опубликовало издание Delo.ua.В свою очередь глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, поскольку их продукция социально значимая. "К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", — сказал Васильченко в комментарии изданию Delo.ua.Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. В свою очередь президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе. После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.
https://ria.ru/20220112/khleb-1767402363.html
https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html
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в мире, украина, казахстан, цены на нефть
17:22 13.01.2022
 
Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине

Производители хлеба на Украине заявили о катастрофе в отрасли из-за высоких цен на газ

© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / Denisfilm
Свежеиспеченный хлеб
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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки.
Кабинет министров Украины 30 декабря принял постановление, которым ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
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"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки", - говорится в письме всеукраинской ассоциации пекарей в адрес президента, премьера и других представителей власти, фотокопию которого в четверг опубликовало издание Delo.ua.
В свою очередь глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, поскольку их продукция социально значимая. "К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", — сказал Васильченко в комментарии изданию Delo.ua.
Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. В свою очередь президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе. После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.
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