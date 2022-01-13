Цены на газ спровоцировали катастрофу в хлебопекарной отрасли на Украине
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофе в отрасли из-за высоких цен на газ
Свежеиспеченный хлеб
КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ, многие предприятия на грани остановки.
Кабинет министров Украины 30 декабря принял постановление, которым ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
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"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки", - говорится в письме всеукраинской ассоциации пекарей в адрес президента, премьера и других представителей власти, фотокопию которого в четверг опубликовало издание Delo.ua.
В свою очередь глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, поскольку их продукция социально значимая. "К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", — сказал Васильченко в комментарии изданию Delo.ua.
Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. В свою очередь президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе. После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.