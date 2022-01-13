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Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции
Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции - РИА Новости, 13.01.2022
Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции
Прокуратура Парижа потребовала в четверг прекратить дело в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:59
2022-01-13T16:01
в мире
париж
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала в четверг прекратить дело в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления, сообщает телеканал BFM TV.Окончательное решение остается за следственным судьей Милен Хюге, у которой есть два варианта: закрыть дело или возобновить расследование в отношении министра.В сентябре она сообщила об окончании расследования в отношении Дарманена, по результатам которого главе МВД так и не были предъявлены обвинения.Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.
https://ria.ru/20200611/1572823701.html
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в мире, париж, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен
15:59 13.01.2022 (обновлено: 16:01 13.01.2022)
 
Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции

Прокуратура попросила прекратить дело об изнасиловании против главы МВД Франции Дарманена

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Сотрудники полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала в четверг прекратить дело в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления, сообщает телеканал BFM TV.
Окончательное решение остается за следственным судьей Милен Хюге, у которой есть два варианта: закрыть дело или возобновить расследование в отношении министра.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня 2020, 17:46
Суд Парижа возобновил дело об изнасиловании против французского министра
В сентябре она сообщила об окончании расследования в отношении Дарманена, по результатам которого главе МВД так и не были предъявлены обвинения.
Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.
В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.
Полицейские автомобили в Париже. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2018
3 марта 2018, 14:54
Обвиняемый в изнасиловании французский министр подал второй иск о клевете
 
В миреПарижМинистерство внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманен
 
 
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