https://ria.ru/20220113/frantsiya-1767690971.html

Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции

Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции - РИА Новости, 13.01.2022

Прокуратура Парижа попросила прекратить дело против главы МВД Франции

Прокуратура Парижа потребовала в четверг прекратить дело в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:59

2022-01-13T15:59

2022-01-13T16:01

в мире

париж

министерство внутренних дел франции

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала в четверг прекратить дело в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления, сообщает телеканал BFM TV.Окончательное решение остается за следственным судьей Милен Хюге, у которой есть два варианта: закрыть дело или возобновить расследование в отношении министра.В сентябре она сообщила об окончании расследования в отношении Дарманена, по результатам которого главе МВД так и не были предъявлены обвинения.Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.

https://ria.ru/20200611/1572823701.html

https://ria.ru/20180303/1515681882.html

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в мире, париж, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен