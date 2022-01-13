Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз
Эрдоган заявил, что Турция нацелена на полноправное членство в ЕС, но процесс затягивается
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна нацелена на полноправное членство в Европейском союзе, однако сталкивается с шагами по затягиванию переговоров по этому процессу.
"Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения "солидарности" внутри Евросоюза", - сказал Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре.
Турецкий лидер заявил, что его государство является "ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС".
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
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