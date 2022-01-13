https://ria.ru/20220113/erdogan-1767750328.html

Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз

Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 13.01.2022

Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна нацелена на полноправное членство в Европейском союзе, однако сталкивается с шагами по затягиванию... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:05

2022-01-13T21:05

2022-01-13T21:05

в мире

анкара

реджеп тайип эрдоган

турция

евросоюз

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна нацелена на полноправное членство в Европейском союзе, однако сталкивается с шагами по затягиванию переговоров по этому процессу.Турецкий лидер заявил, что его государство является "ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС".Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727335897.html

анкара

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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, евросоюз