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Эрдоган дал совет Армении
Эрдоган дал совет Армении - РИА Новости, 13.01.2022
Эрдоган дал совет Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Еревану важно правильно оценить шанс на налаживание отношений. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:38
2022-01-13T19:38
в мире
армения
реджеп тайип эрдоган
стамбул
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Еревану важно правильно оценить шанс на налаживание отношений.Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч."Вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе (Южный Кавказ - ред.)", - сказал турецкий лидер в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре.В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html
https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html
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в мире, армения, реджеп тайип эрдоган, стамбул, мевлют чавушоглу
19:38 13.01.2022
 
Эрдоган дал совет Армении

Президент Эрдоган посоветовал Армении правильно оценить шанс на налаживание отношений

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Еревану важно правильно оценить шанс на налаживание отношений.
Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч.
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"Вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе (Южный Кавказ - ред.)", - сказал турецкий лидер в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре.
В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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В миреАрменияРеджеп Тайип ЭрдоганСтамбулМевлют Чавушоглу
 
 
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