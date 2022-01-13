Эрдоган дал совет Армении
Президент Эрдоган посоветовал Армении правильно оценить шанс на налаживание отношений
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Еревану важно правильно оценить шанс на налаживание отношений.
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"Вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе (Южный Кавказ - ред.)", - сказал турецкий лидер в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре.
В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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