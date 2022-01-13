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В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли - РИА Новости, 13.01.2022
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли
Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:01
2022-01-13T14:01
2022-01-13T15:12
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.Бустерную дозу прививки получают те, кто прошел иммунизацию шесть месяцев назад. Первыми за уколом придут сотрудники гостиниц на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.Согласно текущим антиковидным протоколам, вакцинация от COVID-19 обязательна не только для них, но и для персонала принимающих фирм. Как подчеркивается в сообщении, продолжение прививочной кампании — одна из мер по обеспечению безопасности отдыха иностранных гостей.По данным Минздрава Египта, к настоящему моменту в стране суммарно введено более 122 миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе сделано более 21 миллиона бустерных прививок. Открыты 1400 центров иммунизации, где можно поставить Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и "Спутник V".
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новости - туризм, туристы, туризм, вакцинация, луксор, египет, александрия, шарм-эш-шейх, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
14:01 13.01.2022 (обновлено: 15:12 13.01.2022)
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли
Власти Египта начали ревакцинацию сотрудников отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает
АТОР.
Бустерную дозу прививки получают те, кто прошел иммунизацию шесть месяцев назад. Первыми за уколом придут сотрудники гостиниц на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Согласно текущим антиковидным протоколам, вакцинация от COVID-19 обязательна не только для них, но и для персонала принимающих фирм.
Как подчеркивается в сообщении, продолжение прививочной кампании — одна из мер по обеспечению безопасности отдыха иностранных гостей.
По данным Минздрава Египта, к настоящему моменту в стране суммарно введено более 122 миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе сделано более 21 миллиона бустерных прививок. Открыты 1400 центров иммунизации, где можно поставить Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и "Спутник V".