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В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли

В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли - РИА Новости, 13.01.2022

В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли

Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:01

2022-01-13T14:01

2022-01-13T15:12

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.Бустерную дозу прививки получают те, кто прошел иммунизацию шесть месяцев назад. Первыми за уколом придут сотрудники гостиниц на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.Согласно текущим антиковидным протоколам, вакцинация от COVID-19 обязательна не только для них, но и для персонала принимающих фирм. Как подчеркивается в сообщении, продолжение прививочной кампании — одна из мер по обеспечению безопасности отдыха иностранных гостей.По данным Минздрава Египта, к настоящему моменту в стране суммарно введено более 122 миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе сделано более 21 миллиона бустерных прививок. Открыты 1400 центров иммунизации, где можно поставить Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и "Спутник V".

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

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