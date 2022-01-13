Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220113/egipet-1767617422.html
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли - РИА Новости, 13.01.2022
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли
Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:01
2022-01-13T15:12
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
вакцинация
луксор
египет
александрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/47/1551344714_0:302:2873:1918_1920x0_80_0_0_94b3d733b5a40d60c2d651b7bd2a565e.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.Бустерную дозу прививки получают те, кто прошел иммунизацию шесть месяцев назад. Первыми за уколом придут сотрудники гостиниц на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.Согласно текущим антиковидным протоколам, вакцинация от COVID-19 обязательна не только для них, но и для персонала принимающих фирм. Как подчеркивается в сообщении, продолжение прививочной кампании — одна из мер по обеспечению безопасности отдыха иностранных гостей.По данным Минздрава Египта, к настоящему моменту в стране суммарно введено более 122 миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе сделано более 21 миллиона бустерных прививок. Открыты 1400 центров иммунизации, где можно поставить Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson &amp; Johnson и "Спутник V".
https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html
луксор
египет
александрия
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/47/1551344714_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_b1831c40580d0f67a99d8315ea9cdfff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, вакцинация, луксор, египет, александрия, шарм-эш-шейх, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
14:01 13.01.2022 (обновлено: 15:12 13.01.2022)
 
В Египте ревакцинируют работников туристической отрасли

Власти Египта начали ревакцинацию сотрудников отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале программы ревакцинации работников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.
Бустерную дозу прививки получают те, кто прошел иммунизацию шесть месяцев назад. Первыми за уколом придут сотрудники гостиниц на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Согласно текущим антиковидным протоколам, вакцинация от COVID-19 обязательна не только для них, но и для персонала принимающих фирм.
Как подчеркивается в сообщении, продолжение прививочной кампании — одна из мер по обеспечению безопасности отдыха иностранных гостей.
По данным Минздрава Египта, к настоящему моменту в стране суммарно введено более 122 миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе сделано более 21 миллиона бустерных прививок. Открыты 1400 центров иммунизации, где можно поставить Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и "Спутник V".
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 08:00Туризм
"И что — у вас, русских, нет денег?" Как изменился сервис в Египте
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмВакцинацияЛуксорЕгипетАлександрияШарм-эш-ШейхХургадаАссоциация туроператоров России (АТОР)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов