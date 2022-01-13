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В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок
В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок - РИА Новости, 13.01.2022
В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок
В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:20
2022-01-13T19:20
экономика
общество
госдума рф
наталья костенко
василий пискарев
долги
россия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.Пискарев пояснил, что речь идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства."Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - сказал Пискарев журналистам."Внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство", - резюмировал депутат.
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экономика, общество, госдума рф, наталья костенко, василий пискарев, долги, россия
19:20 13.01.2022
 
В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

Депутат Пискарев: в ГД внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.
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Пискарев пояснил, что речь идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства.
"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - сказал Пискарев журналистам.
"Внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство", - резюмировал депутат.
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ЭкономикаОбществоГосдума РФНаталья КостенкоВасилий ПискаревДолгиРоссия
 
 
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