https://ria.ru/20220113/dolzhniki-1767738212.html

В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок - РИА Новости, 13.01.2022

В Госдуму внесли законопроект о закрытии дел должников в трехдневный срок

В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:20

2022-01-13T19:20

2022-01-13T19:20

экономика

общество

госдума рф

наталья костенко

василий пискарев

долги

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, призванный защитить права граждан-должников в рамках исполнительного производства, их дела будут обязаны закрывать в трехдневный срок, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Авторами законопроекта выступили единороссы Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко.Пискарев пояснил, что речь идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом. В таких случаях по действующему законодательству судебным приставам отводится двухмесячный срок для прекращения производства."Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - сказал Пискарев журналистам."Внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20220113/rabota-1767550324.html

https://realty.ria.ru/20220104/ipoteka-1766205720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, госдума рф, наталья костенко, василий пискарев, долги, россия