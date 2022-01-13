https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767665323.html
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей - РИА Новости, 13.01.2022
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:59
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
сергей рябков
одкб
евразия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии."...И американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели... Это сложнейшая тема", - заявил замглавы МИД России в интервью телеканалу RTVI.
https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767261149.html
казахстан
сша
евразия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, сша, сергей рябков, одкб, евразия, россия, москва
14:18 13.01.2022 (обновлено: 14:59 13.01.2022)
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей
Замглавы МИД Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей