https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767665323.html

Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей

Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей - РИА Новости, 13.01.2022

Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:18

2022-01-13T14:18

2022-01-13T14:59

беспорядки в казахстане

в мире

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сша

сергей рябков

одкб

евразия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии."...И американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели... Это сложнейшая тема", - заявил замглавы МИД России в интервью телеканалу RTVI.

https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767261149.html

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в мире, казахстан, сша, сергей рябков, одкб, евразия, россия, москва