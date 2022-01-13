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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767665323.html
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей - РИА Новости, 13.01.2022
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:59
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
сергей рябков
одкб
евразия
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии."...И американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели... Это сложнейшая тема", - заявил замглавы МИД России в интервью телеканалу RTVI.
https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767261149.html
казахстан
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в мире, казахстан, сша, сергей рябков, одкб, евразия, россия, москва
14:18 13.01.2022 (обновлено: 14:59 13.01.2022)
 
Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей

Замглавы МИД Рябков назвал реакцию США на операцию ОДКБ в Казахстане саморазоблачающей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии.
"...И американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели... Это сложнейшая тема", - заявил замглавы МИД России в интервью телеканалу RTVI.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 05:50Беспорядки в Казахстане
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАСергей РябковОДКБЕвразияРоссияМосква
 
 
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