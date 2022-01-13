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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/desantniki-1767695122.html
Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты
Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты - РИА Новости, 13.01.2022
Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты
Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:18
2022-01-13T17:42
одкб
россия
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
ивановская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ."Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации", — говорится в сообщении Минобороны.Уточняется, что четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. При этом на фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.На этой неделе Токаев также назначил новое правительство, его возглавил Алихан Смаилов. По словам премьера, главной задачей кабмина станет выход страны из кризиса.
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одкб, россия, в мире, казахстан, ивановская область, воздушно-космические силы россии
16:18 13.01.2022 (обновлено: 17:42 13.01.2022)
 
Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

© REUTERS / Pavel MikheyevРоссийские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ.
"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации", — говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Шойгу рассказал Путину о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. При этом на фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.
На этой неделе Токаев также назначил новое правительство, его возглавил Алихан Смаилов. По словам премьера, главной задачей кабмина станет выход страны из кризиса.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
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Беспорядки в КазахстанеОДКБРоссияВ миреКазахстанИвановская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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