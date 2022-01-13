https://ria.ru/20220113/desantniki-1767695122.html

Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты - РИА Новости, 13.01.2022

Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:18

2022-01-13T16:18

2022-01-13T17:42

одкб

россия

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ."Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации", — говорится в сообщении Минобороны.Уточняется, что четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. При этом на фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.На этой неделе Токаев также назначил новое правительство, его возглавил Алихан Смаилов. По словам премьера, главной задачей кабмина станет выход страны из кризиса.

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