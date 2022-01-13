https://ria.ru/20220113/ddt-1767607703.html

Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы

Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы - РИА Новости, 13.01.2022

Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы

Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:50

2022-01-13T10:50

2022-01-13T10:54

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала рекордной среди всех российских краудфандинговых платформ, сообщили в пресс-службе платформы Planeta.ru.В общей сложности фанаты собрали 25 289 099 рублей.Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы "Алиса" Константину Кинчеву, предзаказ сольного альбома которого в 2021 году завершился на отметке 23,1 миллиона рублей.5 октября ДДТ запустила первый в истории коллектива краудфандинг на выпуск альбома "Творчество в пустоте". Директор группы Александр Тимошенко пояснил РИА Новости, что подобная акция спровоцирована трудной финансовой ситуацией в условиях пандемии. За сутки удалось собрать более шести миллионов рублей, что стало рекордом по суточному сбору на российских краудфандинговых платформах. Релиз альбома состоялся 28 октября.Поклонники, финансово поддержавшие группу, получили приятный бонус – ссылки на цифровую версию альбома на неделю раньше премьеры, а также документальный фильм о создании пластинки и другие подарки. Ранее стало известно, что бывший участник группы Дмитрий Галицкий умер после операции на поджелудочной железе.

https://ria.ru/20211028/ddt-1756652275.html

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знаменитости, юрий шевчук, ддт, константин кинчев (панфилов), шоу-бизнес, новости культуры