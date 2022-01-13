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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220113/ddt-1767607703.html
Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы
Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы - РИА Новости, 13.01.2022
Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы
Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:50
2022-01-13T10:54
шоубиз
знаменитости
юрий шевчук
ддт
константин кинчев (панфилов)
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала рекордной среди всех российских краудфандинговых платформ, сообщили в пресс-службе платформы Planeta.ru.В общей сложности фанаты собрали 25 289 099 рублей.Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы "Алиса" Константину Кинчеву, предзаказ сольного альбома которого в 2021 году завершился на отметке 23,1 миллиона рублей.5 октября ДДТ запустила первый в истории коллектива краудфандинг на выпуск альбома "Творчество в пустоте". Директор группы Александр Тимошенко пояснил РИА Новости, что подобная акция спровоцирована трудной финансовой ситуацией в условиях пандемии. За сутки удалось собрать более шести миллионов рублей, что стало рекордом по суточному сбору на российских краудфандинговых платформах. Релиз альбома состоялся 28 октября.Поклонники, финансово поддержавшие группу, получили приятный бонус – ссылки на цифровую версию альбома на неделю раньше премьеры, а также документальный фильм о создании пластинки и другие подарки. Ранее стало известно, что бывший участник группы Дмитрий Галицкий умер после операции на поджелудочной железе.
https://ria.ru/20211028/ddt-1756652275.html
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знаменитости, юрий шевчук, ддт, константин кинчев (панфилов), шоу-бизнес, новости культуры
10:50 13.01.2022 (обновлено: 10:54 13.01.2022)
 
Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы

Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на выпуск нового альбома коллектива

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала рекордной среди всех российских краудфандинговых платформ, сообщили в пресс-службе платформы Planeta.ru.
В общей сложности фанаты собрали 25 289 099 рублей.

"Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и, честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово и это окрыляет! Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов. На подходе уже следующий альбом и новые видеоклипы, которые, надеюсь, вас не разочаруют", – привели в пресс-службе сервиса слова Юрия Шевчука.

Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы "Алиса" Константину Кинчеву, предзаказ сольного альбома которого в 2021 году завершился на отметке 23,1 миллиона рублей.
5 октября ДДТ запустила первый в истории коллектива краудфандинг на выпуск альбома "Творчество в пустоте". Директор группы Александр Тимошенко пояснил РИА Новости, что подобная акция спровоцирована трудной финансовой ситуацией в условиях пандемии. За сутки удалось собрать более шести миллионов рублей, что стало рекордом по суточному сбору на российских краудфандинговых платформах. Релиз альбома состоялся 28 октября.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 14:36Культура
Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"
Поклонники, финансово поддержавшие группу, получили приятный бонус – ссылки на цифровую версию альбома на неделю раньше премьеры, а также документальный фильм о создании пластинки и другие подарки.
Ранее стало известно, что бывший участник группы Дмитрий Галицкий умер после операции на поджелудочной железе.
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