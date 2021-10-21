https://ria.ru/20211021/galitskiy-1755603366.html

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий - РИА Новости, 21.10.2021

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий, являвшийся в последние годы художественным руководителем и солистом группы "Синяя птица Дмитрия Галицкого",... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:39

2021-10-21T15:39

2021-10-21T15:49

культура

ддт

россия

дмитрий галицкий

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий, являвшийся в последние годы художественным руководителем и солистом группы "Синяя птица Дмитрия Галицкого", скончался в среду вечером после операции на поджелудочной железе, сообщила РИА Новости организатор концертов группы Галицкого."К сожалению, это так. Дмитрий умер в среду вечером. Он лёг на операцию, связанную с поджелудочной железой, после неё у артиста сильно упало давление. К сожалению, врачи не смогли поднять его, и Галицкий умер", - сказала организатор концертов.Дмитрий Галицкий родился в Тюменской области 4 января 1956 года. Артист сотрудничал с группой ДДТ, Евгением Осиным, Валерием Ободзинским, был участником ВИА "Синяя птица".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ддт, россия, дмитрий галицкий