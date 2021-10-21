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Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий
Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий - РИА Новости, 21.10.2021
Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий
Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий, являвшийся в последние годы художественным руководителем и солистом группы "Синяя птица Дмитрия Галицкого",... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:39
2021-10-21T15:39
2021-10-21T15:49
культура
ддт
россия
дмитрий галицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий, являвшийся в последние годы художественным руководителем и солистом группы "Синяя птица Дмитрия Галицкого", скончался в среду вечером после операции на поджелудочной железе, сообщила РИА Новости организатор концертов группы Галицкого."К сожалению, это так. Дмитрий умер в среду вечером. Он лёг на операцию, связанную с поджелудочной железой, после неё у артиста сильно упало давление. К сожалению, врачи не смогли поднять его, и Галицкий умер", - сказала организатор концертов.Дмитрий Галицкий родился в Тюменской области 4 января 1956 года. Артист сотрудничал с группой ДДТ, Евгением Осиным, Валерием Ободзинским, был участником ВИА "Синяя птица".
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ддт, россия, дмитрий галицкий
15:39 21.10.2021 (обновлено: 15:49 21.10.2021)
Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий
Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий умер после операции на поджелудочной железе