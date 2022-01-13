https://ria.ru/20220113/blinken-1767717830.html

Блинкен заявил о расхождении слов российского руководства с действиями

Блинкен заявил о расхождении слов российского руководства с действиями - РИА Новости, 13.01.2022

Блинкен заявил о расхождении слов российского руководства с действиями

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что слова российского руководства якобы расходятся с действиями. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:49

2022-01-13T17:49

2022-01-13T17:56

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что слова российского руководства якобы расходятся с действиями.Как заявил Блинкен в интервью MSNBC, то, что делают власти РФ, якобы "происходит в противоположном направлении тому", куда Москва, как заявляет, хотела бы двигаться."Если и есть вызов европейской безопасности, он исходит не от НАТО, а от России", - сказал Блинкен.Блинкен вновь подчеркнул, что НАТО не откажется от политики открытых дверей, и если страны будут соответствовать требованиям для вступления в организацию, а ее члены поддержат такое решение, то альянс примет новых участников.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ в последние годы регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

https://ria.ru/20220113/voyska-1767702809.html

https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, россия