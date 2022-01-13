17:49 13.01.2022 (обновлено: 17:56 13.01.2022)
Блинкен заявил о расхождении слов российского руководства с действиями
Госсекретарь США Блинкен: слова российского руководства расходятся с действиями
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что слова российского руководства якобы расходятся с действиями.
Как заявил Блинкен в интервью MSNBC, то, что делают власти РФ, якобы "происходит в противоположном направлении тому", куда Москва, как заявляет, хотела бы двигаться.
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"Если и есть вызов европейской безопасности, он исходит не от НАТО, а от России", - сказал Блинкен.
Блинкен вновь подчеркнул, что НАТО не откажется от политики открытых дверей, и если страны будут соответствовать требованиям для вступления в организацию, а ее члены поддержат такое решение, то альянс примет новых участников.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ в последние годы регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.