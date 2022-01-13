https://ria.ru/20220113/blagodarnost-1767755367.html

Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости

Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2022

Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в День печати сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручила благодарности журналистам пула... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T22:35

2022-01-13T22:35

2022-01-13T22:35

общество

медиа - общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

день российской печати

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в День печати сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручила благодарности журналистам пула Совфеда, в том числе корреспонденту РИА Новости Марии Балыниной-Урбан.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.Благодарность главы Совфеда объявлена за "многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации".Поздравляя журналистов с Днём печати, Матвиенко отметила, что в верхней палате сформировался парламентский журналистский пул. "У нас профессиональный, грамотный, креативный, хорошо понимающий специфику работы верхней палаты. Мы стремимся к полной информационной открытости, к присутствию Совета Федерации как на страницах ведущих газет и лентах информационных агентств, так и в интернет-пространстве", - сказала она.Спикер Совфеда сообщила, что верхняя палата совместно с Союзом журналистов объявила всероссийский конкурс журналистских материалов под названием "Совет Федерации - палата регионов". "Мы рассчитываем на активное участие в нем как федеральных, так и региональных СМИ. Принять участие в нем смогут журналисты как зарегистрированных средств массовой информации, так и журналисты-блогеры", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20220113/premii-1767741270.html

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общество, медиа - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, день российской печати, россия