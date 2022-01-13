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Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости
Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2022
Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в День печати сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручила благодарности журналистам пула... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:35
2022-01-13T22:35
общество
медиа - общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
день российской печати
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в День печати сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручила благодарности журналистам пула Совфеда, в том числе корреспонденту РИА Новости Марии Балыниной-Урбан.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.Благодарность главы Совфеда объявлена за "многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации".Поздравляя журналистов с Днём печати, Матвиенко отметила, что в верхней палате сформировался парламентский журналистский пул. "У нас профессиональный, грамотный, креативный, хорошо понимающий специфику работы верхней палаты. Мы стремимся к полной информационной открытости, к присутствию Совета Федерации как на страницах ведущих газет и лентах информационных агентств, так и в интернет-пространстве", - сказала она.Спикер Совфеда сообщила, что верхняя палата совместно с Союзом журналистов объявила всероссийский конкурс журналистских материалов под названием "Совет Федерации - палата регионов". "Мы рассчитываем на активное участие в нем как федеральных, так и региональных СМИ. Принять участие в нем смогут журналисты как зарегистрированных средств массовой информации, так и журналисты-блогеры", - сказала Матвиенко.
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общество, медиа - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, день российской печати, россия
22:35 13.01.2022
 
Матвиенко вручила благодарность корреспонденту РИА Новости

Спикер СФ Матвиенко вручила благодарности журналистам, включая корреспондента РИА Новости

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в День печати сотрудников СМИ с профессиональным праздником и вручила благодарности журналистам пула Совфеда, в том числе корреспонденту РИА Новости Марии Балыниной-Урбан.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
19:35
Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год
Благодарность главы Совфеда объявлена за "многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации".
Поздравляя журналистов с Днём печати, Матвиенко отметила, что в верхней палате сформировался парламентский журналистский пул. "У нас профессиональный, грамотный, креативный, хорошо понимающий специфику работы верхней палаты. Мы стремимся к полной информационной открытости, к присутствию Совета Федерации как на страницах ведущих газет и лентах информационных агентств, так и в интернет-пространстве", - сказала она.
Спикер Совфеда сообщила, что верхняя палата совместно с Союзом журналистов объявила всероссийский конкурс журналистских материалов под названием "Совет Федерации - палата регионов". "Мы рассчитываем на активное участие в нем как федеральных, так и региональных СМИ. Принять участие в нем смогут журналисты как зарегистрированных средств массовой информации, так и журналисты-блогеры", - сказала Матвиенко.
Набор полосы газеты Мартеновка в типографии издательства Московская правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
00:32
День российской печати
 
ОбществоМедиа - ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоДень российской печатиРоссия
 
 
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