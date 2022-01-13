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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана - РИА Новости, 13.01.2022
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана
Механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею главы Таджикистана создать "пояс... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:43
2022-01-13T16:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
таджикистан
афганистан
эмомали рахмон
одкб
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею главы Таджикистана создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ 10 января предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе."По предложению наших таджикистанских партнеров, отрабатываются механизмы обеспечения надежной защиты южных рубежей ОДКБ, включая проведение совместных военных маневров и оказание помощи Таджикистану по укреплению горных труднодоступных участков таджикско-афганской границы", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, страны ОДКБ усилят взаимодействие спецслужб по выявлению и нейтрализации экстремистских террористических ячеек, действенные меры будут предприняты по противодействию пропаганде террористических организаций.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, оон, талибан, таджикистан, афганистан, эмомали рахмон, одкб, мария захарова, россия, мохаммад хасан ахунд
16:43 13.01.2022
 
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана

Представитель МИД Захарова: механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею главы Таджикистана создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ 10 января предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе.
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"По предложению наших таджикистанских партнеров, отрабатываются механизмы обеспечения надежной защиты южных рубежей ОДКБ, включая проведение совместных военных маневров и оказание помощи Таджикистану по укреплению горных труднодоступных участков таджикско-афганской границы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, страны ОДКБ усилят взаимодействие спецслужб по выявлению и нейтрализации экстремистских террористических ячеек, действенные меры будут предприняты по противодействию пропаганде террористических организаций.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанТаджикистанАфганистанЭмомали РахмонОДКБМария ЗахароваРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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