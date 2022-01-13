В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана
Представитель МИД Захарова: механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Механизмы защиты южных рубежей ОДКБ отрабатываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею главы Таджикистана создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ 10 января предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе.
"По предложению наших таджикистанских партнеров, отрабатываются механизмы обеспечения надежной защиты южных рубежей ОДКБ, включая проведение совместных военных маневров и оказание помощи Таджикистану по укреплению горных труднодоступных участков таджикско-афганской границы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, страны ОДКБ усилят взаимодействие спецслужб по выявлению и нейтрализации экстремистских террористических ячеек, действенные меры будут предприняты по противодействию пропаганде террористических организаций.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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