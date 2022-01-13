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"Белавиа" возобновит полеты в Алма-Ату с 15 января

"Белавиа" возобновит полеты в Алма-Ату с 15 января - РИА Новости, 13.01.2022

"Белавиа" возобновит полеты в Алма-Ату с 15 января

Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Алма-Ату с 15 января, сообщили в четверг в пресс-службе компании. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:22

2022-01-13T12:22

2022-01-13T12:40

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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Алма-Ату с 15 января, сообщили в четверг в пресс-службе компании."Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Алматы с вылетом из Минска по третьим и шестым дням, из Алматы по четвертым и седьмым дням с 15.01.2022", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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