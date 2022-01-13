https://ria.ru/20220113/bayden-1767739698.html

Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции

Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции - РИА Новости, 13.01.2022

Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции

Президент США Джо Байден с иронией ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится его пресс-конференция. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:27

2022-01-13T19:27

2022-01-13T19:27

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден с иронией ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится его пресс-конференция."Я тоже", - сказал Байден в ответ на реплику репортера о том, что журналисты "с нетерпением ждут" пресс-конференции президента.Закончив свое обращение к американцам о мерах по противодействию распространения коронавируса, он попросил прессу покинуть помещение, чтобы продолжить работу с представителями администрации. Журналисты выкрикивали вопросы по широкому кругу тем - от коронавируса до изменений в выборное законодательство, Байден молча кивал. "Ребят, поговорим об этом позже", - провожал прессу президент.Ранее автор доклада Комитета защиты журналистов Леонард Дауни заявил, что у репортеров меньше доступа к Байдену, чем они хотели бы получить - за первый год президентства американский лидер дал 22 интервью новостным СМИ, тогда как экс-президент Дональд Трамп дал 92 интервью, а его предшественник Барак Обама – 150.

https://ria.ru/20220112/bayden-1767444082.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп