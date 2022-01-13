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https://ria.ru/20220113/bayden-1767739698.html
Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции
Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции - РИА Новости, 13.01.2022
Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции
Президент США Джо Байден с иронией ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится его пресс-конференция. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:27
2022-01-13T19:27
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден с иронией ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится его пресс-конференция."Я тоже", - сказал Байден в ответ на реплику репортера о том, что журналисты "с нетерпением ждут" пресс-конференции президента.Закончив свое обращение к американцам о мерах по противодействию распространения коронавируса, он попросил прессу покинуть помещение, чтобы продолжить работу с представителями администрации. Журналисты выкрикивали вопросы по широкому кругу тем - от коронавируса до изменений в выборное законодательство, Байден молча кивал. "Ребят, поговорим об этом позже", - провожал прессу президент.Ранее автор доклада Комитета защиты журналистов Леонард Дауни заявил, что у репортеров меньше доступа к Байдену, чем они хотели бы получить - за первый год президентства американский лидер дал 22 интервью новостным СМИ, тогда как экс-президент Дональд Трамп дал 92 интервью, а его предшественник Барак Обама – 150.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
19:27 13.01.2022
 
Байден шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции

Президент США шуткой ответил на вопрос о своей пресс-конференции

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден с иронией ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится его пресс-конференция.
"Я тоже", - сказал Байден в ответ на реплику репортера о том, что журналисты "с нетерпением ждут" пресс-конференции президента.
Закончив свое обращение к американцам о мерах по противодействию распространения коронавируса, он попросил прессу покинуть помещение, чтобы продолжить работу с представителями администрации. Журналисты выкрикивали вопросы по широкому кругу тем - от коронавируса до изменений в выборное законодательство, Байден молча кивал. "Ребят, поговорим об этом позже", - провожал прессу президент.
Ранее автор доклада Комитета защиты журналистов Леонард Дауни заявил, что у репортеров меньше доступа к Байдену, чем они хотели бы получить - за первый год президентства американский лидер дал 22 интервью новостным СМИ, тогда как экс-президент Дональд Трамп дал 92 интервью, а его предшественник Барак Обама – 150.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис перед выступлением в Университетском центре Атланты - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 10:02
Байден в третий раз совершил одну и ту же ошибку
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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