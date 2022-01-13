https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767617745.html

Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин

Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 13.01.2022

Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин

Российской молодежи в ходе гибридной войны извне навязывают псевдоистины, в которых прослеживаются чуждые нам идеалы и ценности, считает председатель СК РФ... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:03

2022-01-13T11:03

2022-01-13T12:09

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российской молодежи в ходе гибридной войны извне навязывают псевдоистины, в которых прослеживаются чуждые нам идеалы и ценности, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По мнению главы ведомства, причина совершения таких преступлений, как массовые убийства в учебных заведениях, заключается в ценностях, на основе которых формируется личность молодых людей."Если посмотреть на то, какая продукция к нам поступает извне, то ее влияние очевидно. В ней прослеживаются чуждые нам идеалы и ориентиры, стремление достичь цели, невзирая на нормы морали и закона, абсолютизировать свободу личности, противопоставляя ее другим ценностям. В ходе гибридной войны нам массово навязываются подобные псевдоистины. Ими пропитаны фильмы и другие материалы, которые очень быстро и легко "поглощает" молодежь. Проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.По его мнению, нужно не просто что-то запрещать молодежи, скорее, необходимы хорошие условия развития для несовершеннолетних, начиная со школьного возраста, а для учащихся вузов было бы целесообразно воссоздать союз студенческой молодежи."При этом ориентироваться надо на традиционные российские духовно-нравственные ценности, культуру, стараясь сохранять историческую память. Ведь в нашей истории очень много примеров героев Отечества, проявивших настоящее мужество и доблесть. На такие примеры надо ориентироваться", - отметил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20220113/sk-1767614999.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал