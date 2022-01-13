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Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин
Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 13.01.2022
Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин
Российской молодежи в ходе гибридной войны извне навязывают псевдоистины, в которых прослеживаются чуждые нам идеалы и ценности, считает председатель СК РФ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:03
2022-01-13T12:09
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российской молодежи в ходе гибридной войны извне навязывают псевдоистины, в которых прослеживаются чуждые нам идеалы и ценности, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По мнению главы ведомства, причина совершения таких преступлений, как массовые убийства в учебных заведениях, заключается в ценностях, на основе которых формируется личность молодых людей."Если посмотреть на то, какая продукция к нам поступает извне, то ее влияние очевидно. В ней прослеживаются чуждые нам идеалы и ориентиры, стремление достичь цели, невзирая на нормы морали и закона, абсолютизировать свободу личности, противопоставляя ее другим ценностям. В ходе гибридной войны нам массово навязываются подобные псевдоистины. Ими пропитаны фильмы и другие материалы, которые очень быстро и легко "поглощает" молодежь. Проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.По его мнению, нужно не просто что-то запрещать молодежи, скорее, необходимы хорошие условия развития для несовершеннолетних, начиная со школьного возраста, а для учащихся вузов было бы целесообразно воссоздать союз студенческой молодежи."При этом ориентироваться надо на традиционные российские духовно-нравственные ценности, культуру, стараясь сохранять историческую память. Ведь в нашей истории очень много примеров героев Отечества, проявивших настоящее мужество и доблесть. На такие примеры надо ориентироваться", - отметил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220113/sk-1767614999.html
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), криминал
11:03 13.01.2022 (обновлено: 12:09 13.01.2022)
 
Российской молодежи извне навязывают псевдоистины, заявил Бастрыкин

Глава СК Бастрыкин: российской молодежи извне навязывают псевдоистины

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российской молодежи в ходе гибридной войны извне навязывают псевдоистины, в которых прослеживаются чуждые нам идеалы и ценности, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По мнению главы ведомства, причина совершения таких преступлений, как массовые убийства в учебных заведениях, заключается в ценностях, на основе которых формируется личность молодых людей.
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"Если посмотреть на то, какая продукция к нам поступает извне, то ее влияние очевидно. В ней прослеживаются чуждые нам идеалы и ориентиры, стремление достичь цели, невзирая на нормы морали и закона, абсолютизировать свободу личности, противопоставляя ее другим ценностям. В ходе гибридной войны нам массово навязываются подобные псевдоистины. Ими пропитаны фильмы и другие материалы, которые очень быстро и легко "поглощает" молодежь. Проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По его мнению, нужно не просто что-то запрещать молодежи, скорее, необходимы хорошие условия развития для несовершеннолетних, начиная со школьного возраста, а для учащихся вузов было бы целесообразно воссоздать союз студенческой молодежи.
"При этом ориентироваться надо на традиционные российские духовно-нравственные ценности, культуру, стараясь сохранять историческую память. Ведь в нашей истории очень много примеров героев Отечества, проявивших настоящее мужество и доблесть. На такие примеры надо ориентироваться", - отметил Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Криминал
 
 
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