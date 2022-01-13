https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767596227.html

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей

Российские следователи возбудили в 2021 году свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей - на 16,9 % больше, чем годом ранее, особенно большой... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:21

2022-01-13T08:21

2022-01-13T08:21

происшествия

республика адыгея

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

криминал

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские следователи возбудили в 2021 году свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей - на 16,9 % больше, чем годом ранее, особенно большой рост зафиксирован на Сахалине, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел", - сказал он.По словам Бастрыкина, увеличение количества дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. При этом меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе."При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться", - добавил председатель СК РФ.Он отметил, что существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно."Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи", - добавил глава СК РФ."Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно", - отметил Бастрыкин.

https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html

республика адыгея

краснодарский край

сахалин

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происшествия, республика адыгея, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, криминал