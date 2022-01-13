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Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей - РИА Новости, 13.01.2022
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
Российские следователи возбудили в 2021 году свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей - на 16,9 % больше, чем годом ранее, особенно большой... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:21
2022-01-13T08:21
происшествия
республика адыгея
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
криминал
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские следователи возбудили в 2021 году свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей - на 16,9 % больше, чем годом ранее, особенно большой рост зафиксирован на Сахалине, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел", - сказал он.По словам Бастрыкина, увеличение количества дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. При этом меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе."При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться", - добавил председатель СК РФ.Он отметил, что существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно."Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи", - добавил глава СК РФ."Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно", - отметил Бастрыкин.
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республика адыгея
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происшествия, республика адыгея, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, криминал
08:21 13.01.2022
 
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей

Глава СК Бастрыкин: наблюдается рост числа преступлений против детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские следователи возбудили в 2021 году свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей - на 16,9 % больше, чем годом ранее, особенно большой рост зафиксирован на Сахалине, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел", - сказал он.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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По словам Бастрыкина, увеличение количества дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. При этом меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе.
"При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться", - добавил председатель СК РФ.
Он отметил, что существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно.
"Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи", - добавил глава СК РФ.
"Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно", - отметил Бастрыкин.
 
ПроисшествияРеспублика АдыгеяКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)СахалинКриминал
 
 
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