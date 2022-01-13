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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220113/avtoturizm-1767646813.html
Эксперты составили портрет типичного автотуриста
Эксперты составили портрет типичного автотуриста - РИА Новости, 13.01.2022
Эксперты составили портрет типичного автотуриста
Каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России, и прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники и в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:23
2022-01-13T19:23
туризм
путешествия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
автомобили
туристы
автопутешествия
туризм
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России, и прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники и в гастрономические туры, сообщает НАФИ.Таковы результаты совместного исследования Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра. Специалисты НАФИ опросили 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.При этом, по данным Росстата, личным автомобилем владеют чуть менее половины российских семей.Согласно опросу, треть респондентов (30 процентов) активно разъезжают на машине по стране. Больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном федеральном округе.Типичный портрет автопутешественника – мужчина от 18 до 44 лет, занимающий должность руководителя или квалифицированного специалиста, имеющий доход выше среднего, семьянин.Чаще такие туристы совершают поездки с семьей или друзьями (96 процентов дали такой ответ), а также берут с собой детей (63 процента). Каждый второй путешественник (50 процентов) совершал поездки в группе с другими туристами на нескольких автомобилях.Большинство респондентов (81 процент) предпочитают ездить по маршрутам, которые они уже хорошо знают. В то же время 68 процентов автотуристов готовы осваивать новые пути.Чаще всего путешествия на личном транспорте выбирают ради отдыха в глэмпинге на территории природного заповедника (76 процентов россиян), экскурсионно-познавательных (75 процентов) и гастрономических туров (74 процента). Каждый второй путешественник ездит по стране, чтобы посетить мероприятия и праздничные события (52 процента). Экстремальные маршруты по труднопроходимым дорогам востребованы только у трети автотуристов (29 процентов).
https://ria.ru/20220105/poezda-1766203482.html
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
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путешествия, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, автомобили, туристы, автопутешествия, туризм
19:23 13.01.2022
 
Эксперты составили портрет типичного автотуриста

Опрос: больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном федеральном округе

© Fotolia / Eugenio MarongiuМолодая пара делает "селфи" за рулем автомобиля
Молодая пара делает селфи за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Fotolia / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России, и прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники и в гастрономические туры, сообщает НАФИ.
Таковы результаты совместного исследования Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра. Специалисты НАФИ опросили 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.
При этом, по данным Росстата, личным автомобилем владеют чуть менее половины российских семей.
Согласно опросу, треть респондентов (30 процентов) активно разъезжают на машине по стране. Больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном федеральном округе.
Типичный портрет автопутешественника – мужчина от 18 до 44 лет, занимающий должность руководителя или квалифицированного специалиста, имеющий доход выше среднего, семьянин.
Чаще такие туристы совершают поездки с семьей или друзьями (96 процентов дали такой ответ), а также берут с собой детей (63 процента). Каждый второй путешественник (50 процентов) совершал поездки в группе с другими туристами на нескольких автомобилях.
Егор Сарайкин - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 08:00Туризм
Верхом на угле. Кто путешествует по России в товарных вагонах
Большинство респондентов (81 процент) предпочитают ездить по маршрутам, которые они уже хорошо знают. В то же время 68 процентов автотуристов готовы осваивать новые пути.
Чаще всего путешествия на личном транспорте выбирают ради отдыха в глэмпинге на территории природного заповедника (76 процентов россиян), экскурсионно-познавательных (75 процентов) и гастрономических туров (74 процента). Каждый второй путешественник ездит по стране, чтобы посетить мероприятия и праздничные события (52 процента). Экстремальные маршруты по труднопроходимым дорогам востребованы только у трети автотуристов (29 процентов).
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 08:00Туризм
Палатки класса люкс: в чем секрет популярности глэмпингов
 
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