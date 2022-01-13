https://ria.ru/20220113/avtoturizm-1767646813.html

Эксперты составили портрет типичного автотуриста

Эксперты составили портрет типичного автотуриста - РИА Новости, 13.01.2022

Эксперты составили портрет типичного автотуриста

Каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России, и прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники и в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:23

2022-01-13T19:23

2022-01-13T19:23

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России, и прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники и в гастрономические туры, сообщает НАФИ.Таковы результаты совместного исследования Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра. Специалисты НАФИ опросили 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.При этом, по данным Росстата, личным автомобилем владеют чуть менее половины российских семей.Согласно опросу, треть респондентов (30 процентов) активно разъезжают на машине по стране. Больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном федеральном округе.Типичный портрет автопутешественника – мужчина от 18 до 44 лет, занимающий должность руководителя или квалифицированного специалиста, имеющий доход выше среднего, семьянин.Чаще такие туристы совершают поездки с семьей или друзьями (96 процентов дали такой ответ), а также берут с собой детей (63 процента). Каждый второй путешественник (50 процентов) совершал поездки в группе с другими туристами на нескольких автомобилях.Большинство респондентов (81 процент) предпочитают ездить по маршрутам, которые они уже хорошо знают. В то же время 68 процентов автотуристов готовы осваивать новые пути.Чаще всего путешествия на личном транспорте выбирают ради отдыха в глэмпинге на территории природного заповедника (76 процентов россиян), экскурсионно-познавательных (75 процентов) и гастрономических туров (74 процента). Каждый второй путешественник ездит по стране, чтобы посетить мероприятия и праздничные события (52 процента). Экстремальные маршруты по труднопроходимым дорогам востребованы только у трети автотуристов (29 процентов).

https://ria.ru/20220105/poezda-1766203482.html

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

путешествия, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, автомобили, туристы, автопутешествия, туризм