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Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля - РИА Новости, 16.07.2021
Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
Половина российских семей не имеет личного автомобиля, причем у более чем 50% из них на него просто нет денег, свидетельствуют данные комплексного наблюдения... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T05:39
2021-07-16T05:39
россия
авто
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Половина российских семей не имеет личного автомобиля, причем у более чем 50% из них на него просто нет денег, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах РФ. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.По результатам исследования-2020, 48,4% российских домохозяйств имеют в своем распоряжении легковой автомобиль, не имеют личного авто 50,3% домохозяйств (50,8% в 2018 году).Среди домохозяйств, которые не имеют в своем распоряжении автомобиля, 51,7% даже при желании не смогут купить легковушку из-за отсутствия средств (57,9% в 2018 году), еще 39,4% не смогут купить авто по другой причине (33,2% в 2018 году), а почти 9% - при желании могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных средств.Среди тех домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% - в стационарных гаражах, 8,6% - специализированные стоянки, еще 3% - в металлических боксах.Средний возраст собственных и/или арендованных автомобилей – 8,4 года.
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россия, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
05:39 16.07.2021
 
Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля

Росстат: у половины российских семей нет личного автомобиля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСгоревший в результате пожара автомобиль в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
Сгоревший в результате пожара автомобиль в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Половина российских семей не имеет личного автомобиля, причем у более чем 50% из них на него просто нет денег, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах РФ. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.
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По результатам исследования-2020, 48,4% российских домохозяйств имеют в своем распоряжении легковой автомобиль, не имеют личного авто 50,3% домохозяйств (50,8% в 2018 году).
Среди домохозяйств, которые не имеют в своем распоряжении автомобиля, 51,7% даже при желании не смогут купить легковушку из-за отсутствия средств (57,9% в 2018 году), еще 39,4% не смогут купить авто по другой причине (33,2% в 2018 году), а почти 9% - при желании могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных средств.
Среди тех домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% - в стационарных гаражах, 8,6% - специализированные стоянки, еще 3% - в металлических боксах.
Средний возраст собственных и/или арендованных автомобилей – 8,4 года.
 
РоссияАвтоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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