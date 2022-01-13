https://ria.ru/20220113/akademik-1767732108.html
Депутаты проиграли битву с историей: Московией теперь станет Украина
Украинский академик пристыдил "переименовавших" Россию чиновников - РИА Новости, 13.01.2022
Депутаты проиграли битву с историей: Московией теперь станет Украина
Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко назвал нелепыми и невежественными предложения чиновников использовать на территории страны историческое РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:51
2022-01-13T18:51
2022-01-13T23:42
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко назвал нелепыми и невежественными предложения чиновников использовать на территории страны историческое название России — "Московия"."Это какой-то наш комплекс неполноценности. Я даже не нахожу сколько-нибудь разумного объяснения, чем руководствуются чиновники. Подменяют понятия, и комментировать эти предложения стыдно", — сказал он в беседе с "Вести.ua".Историк отметил, что название "Московия" начало появляться на европейских картах в XV-XVI веках. В это понятие, по словам Толочко, входила и Малороссия — как составная часть Русского государства."Если быть щепетильным, то не предложить бы Украине именоваться Московией", — задумался он.В декабре 2021 года Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию. Накануне фракция "Голос" в Киевском горсовете зарегистрировала проект аналогичного решения. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что подобные "экзотические инициативы" свидетельствуют о том, что Украина не состоялась как государство. Также политик предложил Киеву задуматься о переименовании Евросоюза в Священную Римскую империю.
https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, ситуация на украине, россия, петр толочко
18:51 13.01.2022 (обновлено: 23:42 13.01.2022)
Украинский академик пристыдил "переименовавших" Россию чиновников
Украинский академик Толочко: Украина тоже может переименоваться в "Московию"