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В Британии обвинили Китай в попытке повлиять на парламентариев
В Британии обвинили Китай в попытке повлиять на парламентариев - РИА Новости, 13.01.2022
В Британии обвинили Китай в попытке повлиять на парламентариев
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что "частное лицо", вовлеченное в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:35
2022-01-13T19:35
в мире
китай
лондон
пекин
служба безопасности великобритании mi5
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ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что "частное лицо", вовлеченное в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать влияние на британских парламентариев.Ранее газета Sun сообщила, что британские депутаты получили от контрразведывательного управления MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая. По данным издания, политики были предупреждены об угрозе китайского шпионажа со стороны некой Кристин Ли, которая подозревается во вмешательстве в парламентскую демократию в Британии со стороны Китая."Я знаю, что для многих будет глубоко удручающим тот факт, что частное лицо, сознательно вовлеченное в деятельность по политическому вмешательству от имени Коммунистической партии Китая, нацелилось на парламентариев", - написала Пател в Twitter.По словам Пател, благодаря британским разведслужбам в стране всегда предпринимаются пропорциональные меры для смягчения этих угроз."В дальнейшем меры по противостоянию подобного рода угрозам будут основываться на уже существующих надежных мерах безопасности, что сделает нашу страну еще более сложной для стран, ведущих враждебную деятельность", - подчеркнула глава британского МВД.Как писала Sun, на данном этапе ни один член парламента не подозревается в совершении каких-либо преступлений, и в центре внимания расследования MI5 находятся китайские власти и их попытки нанести ущерб Великобритании. Ли не была арестована, но по-прежнему находится под следствием служб безопасности. Считается, что она все еще находится в Великобритании и руководит юридической фирмой с офисами в Лондоне и Пекине.
https://ria.ru/20210916/kitay-1750288012.html
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в мире, китай, лондон, пекин, служба безопасности великобритании mi5
19:35 13.01.2022
 
В Британии обвинили Китай в попытке повлиять на парламентариев

Глава МВД Британии Пател обвинила Китай в попытке повлиять на парламентариев

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что "частное лицо", вовлеченное в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать влияние на британских парламентариев.
Ранее газета Sun сообщила, что британские депутаты получили от контрразведывательного управления MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая. По данным издания, политики были предупреждены об угрозе китайского шпионажа со стороны некой Кристин Ли, которая подозревается во вмешательстве в парламентскую демократию в Британии со стороны Китая.
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"Я знаю, что для многих будет глубоко удручающим тот факт, что частное лицо, сознательно вовлеченное в деятельность по политическому вмешательству от имени Коммунистической партии Китая, нацелилось на парламентариев", - написала Пател в Twitter.
По словам Пател, благодаря британским разведслужбам в стране всегда предпринимаются пропорциональные меры для смягчения этих угроз.
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"В дальнейшем меры по противостоянию подобного рода угрозам будут основываться на уже существующих надежных мерах безопасности, что сделает нашу страну еще более сложной для стран, ведущих враждебную деятельность", - подчеркнула глава британского МВД.
Как писала Sun, на данном этапе ни один член парламента не подозревается в совершении каких-либо преступлений, и в центре внимания расследования MI5 находятся китайские власти и их попытки нанести ущерб Великобритании. Ли не была арестована, но по-прежнему находится под следствием служб безопасности. Считается, что она все еще находится в Великобритании и руководит юридической фирмой с офисами в Лондоне и Пекине.
 
В миреКитайЛондонПекинСлужба безопасности Великобритании MI5
 
 
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