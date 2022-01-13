В Британии обвинили Китай в попытке повлиять на парламентариев
Глава МВД Британии Пател обвинила Китай в попытке повлиять на парламентариев
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне
ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что "частное лицо", вовлеченное в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать влияние на британских парламентариев.
Ранее газета Sun сообщила, что британские депутаты получили от контрразведывательного управления MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая. По данным издания, политики были предупреждены об угрозе китайского шпионажа со стороны некой Кристин Ли, которая подозревается во вмешательстве в парламентскую демократию в Британии со стороны Китая.
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"Я знаю, что для многих будет глубоко удручающим тот факт, что частное лицо, сознательно вовлеченное в деятельность по политическому вмешательству от имени Коммунистической партии Китая, нацелилось на парламентариев", - написала Пател в Twitter.
По словам Пател, благодаря британским разведслужбам в стране всегда предпринимаются пропорциональные меры для смягчения этих угроз.
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"В дальнейшем меры по противостоянию подобного рода угрозам будут основываться на уже существующих надежных мерах безопасности, что сделает нашу страну еще более сложной для стран, ведущих враждебную деятельность", - подчеркнула глава британского МВД.
Как писала Sun, на данном этапе ни один член парламента не подозревается в совершении каких-либо преступлений, и в центре внимания расследования MI5 находятся китайские власти и их попытки нанести ущерб Великобритании. Ли не была арестована, но по-прежнему находится под следствием служб безопасности. Считается, что она все еще находится в Великобритании и руководит юридической фирмой с офисами в Лондоне и Пекине.