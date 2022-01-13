https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html
Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы
Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы - РИА Новости, 13.01.2022
Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в новогодние праздники обслужили 2,4 миллиона пассажиров и более 17,7 тысячи рейсов, из них 70 процентов... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:41
2022-01-13T18:41
2022-01-13T18:41
туризм
калининград
санкт-петербург
азербайджан
египет
шереметьево (аэропорт)
оаэ
екатеринбург
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в новогодние праздники обслужили 2,4 миллиона пассажиров и более 17,7 тысячи рейсов, из них 70 процентов — полеты по России, в частности, в Санкт-Петербург и Сочи, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Минеральные воды, Екатеринбург и Мурманск. Из международных направлений самыми востребованными стали города Турции, Азербайджана, ОАЭ и Египта.Наибольшее количество пассажиров было в Шереметьево – почти 1,1 миллиона человек. На втором месте Внуково (более 568 тысяч пассажиров), а Домодедово занял третью строчку (779 тысяч).
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Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы
Из аэропортов Москвы в новогодние праздники летали в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград