https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html

Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы

Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы - РИА Новости, 13.01.2022

Названы самые популярные новогодние рейсы из аэропортов Москвы

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в новогодние праздники обслужили 2,4 миллиона пассажиров и более 17,7 тысячи рейсов, из них 70 процентов... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:41

2022-01-13T18:41

2022-01-13T18:41

туризм

калининград

санкт-петербург

азербайджан

египет

шереметьево (аэропорт)

оаэ

екатеринбург

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в новогодние праздники обслужили 2,4 миллиона пассажиров и более 17,7 тысячи рейсов, из них 70 процентов — полеты по России, в частности, в Санкт-Петербург и Сочи, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Минеральные воды, Екатеринбург и Мурманск. Из международных направлений самыми востребованными стали города Турции, Азербайджана, ОАЭ и Египта.Наибольшее количество пассажиров было в Шереметьево – почти 1,1 миллиона человек. На втором месте Внуково (более 568 тысяч пассажиров), а Домодедово занял третью строчку (779 тысяч).

https://ria.ru/20220113/aplodismenty-1767475714.html

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екатеринбург

минеральные воды

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