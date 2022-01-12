https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767507830.html

Пророческое видео о президентстве Зеленского

В старом выступлении Зеленского нашли "пророчество" об Украине - РИА Новости, 12.01.2022

Пророческое видео о президентстве Зеленского

Журналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:23

2022-01-12T15:23

2022-01-12T22:16

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация на украине

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него голосовать."Кто будет за меня голосовать, <…> поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал — и все! Все уже готовы голосовать", — сказал будущий политик.На кадрах, датированных 2016 годом, Зеленский также просил зрителей не вестись на подобную "рекламу"."Я просто показал технологию, как это работает", — заключил он, признав, что из такой затеи невозможно сделать "конфетку".На выборах в 2019 году Зеленский набрал более 70 процентов голосов. Сейчас, по данным социологических исследований, глава государства стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября минувшего года, показывают, что за действующего украинского лидера готовы проголосовать только 23 процента избирателей.

https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html

https://ria.ru/20200701/1573746081.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине