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https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767507830.html
Пророческое видео о президентстве Зеленского
В старом выступлении Зеленского нашли "пророчество" об Украине - РИА Новости, 12.01.2022
Пророческое видео о президентстве Зеленского
Журналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:23
2022-01-12T22:16
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация на украине
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него голосовать."Кто будет за меня голосовать, &lt;…&gt; поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал — и все! Все уже готовы голосовать", — сказал будущий политик.На кадрах, датированных 2016 годом, Зеленский также просил зрителей не вестись на подобную "рекламу"."Я просто показал технологию, как это работает", — заключил он, признав, что из такой затеи невозможно сделать "конфетку".На выборах в 2019 году Зеленский набрал более 70 процентов голосов. Сейчас, по данным социологических исследований, глава государства стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября минувшего года, показывают, что за действующего украинского лидера готовы проголосовать только 23 процента избирателей.
https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине
15:23 12.01.2022 (обновлено: 22:16 12.01.2022)
 
В старом выступлении Зеленского нашли "пророчество" об Украине

"Страна": Владимир Зеленский в 2016 году предсказал свое президентство

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным посланием к Верховной раде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него голосовать.
"Кто будет за меня голосовать, <…> поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал — и все! Все уже готовы голосовать", — сказал будущий политик.
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На кадрах, датированных 2016 годом, Зеленский также просил зрителей не вестись на подобную "рекламу".
"Я просто показал технологию, как это работает", — заключил он, признав, что из такой затеи невозможно сделать "конфетку".
На выборах в 2019 году Зеленский набрал более 70 процентов голосов. Сейчас, по данным социологических исследований, глава государства стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября минувшего года, показывают, что за действующего украинского лидера готовы проголосовать только 23 процента избирателей.
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