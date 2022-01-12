https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html
Биография телеведущего Михаила Зеленского
Биография телеведущего Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022
Биография телеведущего Михаила Зеленского
Телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни, сообщил замруководителя телеканала "Россия – Культура" Александр Ефимович на своей странице в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T02:00
2022-01-12T02:00
2022-01-12T12:32
справки
михаил зеленский
умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни, сообщил замруководителя телеканала "Россия – Культура" Александр Ефимович на своей странице в Facebook.Ниже приводится биография Зеленского.Российский телеведущий и журналист Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но вскоре вместе с родителями переехал в Хабаровск.После окончания школы поступил в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.Вернувшись в Москву, Зеленский окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.С 1997 по 1999 год работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр.В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".С 12 февраля 2001 года был ведущим программы "Вести-Москва".С 2006 года являлся ведущим телеканала "Россия 24".Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".Автор документального фильма "Валаам. Остров спасения".Обладатель премии "Москва Media" в номинации "Телеведущий года".12 января 2022 года стало известно, что Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, михаил зеленский, умер телеведущий михаил зеленский
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни, сообщил замруководителя телеканала "Россия – Культура" Александр Ефимович на своей странице в Facebook
.
Ниже приводится биография Зеленского.
Российский телеведущий и журналист Михаил Владимирович Зеленский родился
7 сентября 1975 года в Москве, но вскоре вместе с родителями переехал в Хабаровск.
После окончания школы поступил в два вуза одновременно: в Хабаровский медицинский институт (педиатрический факультет) и Хабаровский институт физической культуры (факультет спортивного менеджмента), которые окончил в 1996 году.
Вернувшись в Москву, Зеленский окончил Московский институт работников телевидения и радиовещания и факультет журналистики Московского государственного университета.
С 1997 по 1999 год работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр.
В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".
С 12 февраля 2001 года был ведущим программы "Вести-Москва".
С 2006 года являлся ведущим телеканала "Россия 24".
Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".
Автор документального фильма "Валаам. Остров спасения".
Обладатель премии
"Москва Media" в номинации "Телеведущий года".
12 января 2022 года стало известно, что Михаил Зеленский умер
во время отпуска в Доминикане.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.