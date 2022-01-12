12:08 12.01.2022 (обновлено: 16:25 12.01.2022)
В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО
В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО
БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Москву на первом за два года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны, от дипведомства туда входит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Встреча продолжает переговоры России и США по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Женеве. Как ожидается, стороны постараются обсудить взаимные опасения. Планируется, что мероприятие продлится около трех часов.
Завтра состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как заявил Грушко в преддверии поездки, как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание. При этом он отметил, что Россия едет с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил уверенность в том, что "с Россией можно вести содержательный диалог".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
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