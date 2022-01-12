11:59 12.01.2022 (обновлено: 12:09 12.01.2022)
Российская делегация прибыла к штаб-квартире НАТО
Российская делегация прибыла к штаб-квартире НАТО для участия в заседании СРН
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Российская делегация прибыла в здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для участия в Совете Россия-НАТО, передает корреспондент РИА Новости
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко. Со стороны НАТО будут генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.
Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как заявил Грушко в преддверии поездки, как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание. Россия едет на заседание СРН в Брюсселе с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности, указал дипломат. Москва в ходе встречи будет добиваться конкретной, реакции на российский проект соглашения о гарантиях, подчеркнул он.
00:23Совет Россия — НАТО
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что "с Россией можно вести содержательный диалог". Главное, что ждут союзники от заседания СРН, – запуск содержательного диалога, отметил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.