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Туризм
https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html
В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации
В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации - РИА Новости, 12.01.2022
В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:29
2022-01-12T12:30
туризм
паспорт
прививки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
анна попова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выделить в загранпаспорте гражданина РФ раздел для данных о наличии вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований."Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ", — говорится в письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости.По его словам, даже с нормализацией международной санитарной обстановки и открытию полноценного авиасообщения наличие "прививочных" документов и тестов ПЦР останется обязательным надолго."Разумеется, что в настоящее время не все государства зеркально признают свои вакцины — сейчас мир находится в некоторой переходной стадии и налаживании механизмов в условиях новой реальности. Но тем не менее обоюдное признание — лишь дело времени. Можно утверждать, что в течение года все противоречия будут устранены, и все страны придут к компромиссу в данном вопросе. Поэтому внедрение подобной реформы заграничного документа представляется своевременной и полезной мерой", — подчеркнул общественник.
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паспорт, прививки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, анна попова, туристы, туризм, владимир петров, коронавирус covid-19, пандемия, сертификат о вакцинации, пцр-тест, авиасообщение
12:29 12.01.2022 (обновлено: 12:30 12.01.2022)
 
В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации

Общественник предложил выделить в загранпаспорте россиян раздел для данных о прививках

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выделить в загранпаспорте гражданина РФ раздел для данных о наличии вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований.
"Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ", — говорится в письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
По его словам, даже с нормализацией международной санитарной обстановки и открытию полноценного авиасообщения наличие "прививочных" документов и тестов ПЦР останется обязательным надолго.
"Разумеется, что в настоящее время не все государства зеркально признают свои вакцины — сейчас мир находится в некоторой переходной стадии и налаживании механизмов в условиях новой реальности. Но тем не менее обоюдное признание — лишь дело времени. Можно утверждать, что в течение года все противоречия будут устранены, и все страны придут к компромиссу в данном вопросе. Поэтому внедрение подобной реформы заграничного документа представляется своевременной и полезной мерой", — подчеркнул общественник.
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ТуризмПаспортПрививкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмАнна ПоповатуристыТуризмВладимир ПетровКоронавирус COVID-19пандемияСертификат о вакцинацииПЦР-тестАвиасообщение
 
 
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