https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html

В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации

В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации - РИА Новости, 12.01.2022

В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:29

2022-01-12T12:29

2022-01-12T12:30

туризм

паспорт

прививки

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выделить в загранпаспорте гражданина РФ раздел для данных о наличии вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований."Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ", — говорится в письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости.По его словам, даже с нормализацией международной санитарной обстановки и открытию полноценного авиасообщения наличие "прививочных" документов и тестов ПЦР останется обязательным надолго."Разумеется, что в настоящее время не все государства зеркально признают свои вакцины — сейчас мир находится в некоторой переходной стадии и налаживании механизмов в условиях новой реальности. Но тем не менее обоюдное признание — лишь дело времени. Можно утверждать, что в течение года все противоречия будут устранены, и все страны придут к компромиссу в данном вопросе. Поэтому внедрение подобной реформы заграничного документа представляется своевременной и полезной мерой", — подчеркнул общественник.

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

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