https://ria.ru/20220112/zaderzhanie-1767434041.html

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 12.01.2022

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1700 протестующих, сообщил информационный центр городской комендатуры. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T07:50

2022-01-12T07:50

2022-01-12T09:09

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АЛМА-АТА, 12 янв — РИА Новости. В Алма-Ате за сутки задержали почти 1700 протестующих, сообщил информационный центр городской комендатуры.Силовики зачистили участки Алатауского и Медеуского районов."На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес", — сказано в сводке.Граждане направили в кол-центр комендатуры 136 сигналов, требовавших оперативного реагирования, еще 881 сообщение поступило на пульт "102". Все сообщения отработаны.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html

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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев