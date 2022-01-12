21:27 12.01.2022 (обновлено: 21:40 12.01.2022)
В ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января
Совет министров обороны ОДКБ 13 января утвердит порядок вывода миротворцев из Казахстана
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Совет министров обороны ОДКБ 13 января на внеочередном заседании утвердит порядок вывода миротворцев организации из Казахстана, сообщили в ОДКБ.
Ранее в среду на сайте ОДКБ сообщили, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение десяти дней.
"Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении на сайте организации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.