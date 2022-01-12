https://ria.ru/20220112/vstrecha-1767548413.html

В НАТО надеются провести еще одну встречу с Россией, сообщила Шерман

В НАТО надеются провести еще одну встречу с Россией, сообщила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022

В НАТО надеются провести еще одну встречу с Россией, сообщила Шерман

Страны НАТО надеются, что представители альянса и РФ в скором времени проведут новую встречу для "более глубоких дискуссий" по проблемам безопасности, заявила в РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:40

2022-01-12T18:40

2022-01-12T18:40

в мире

сша

йенс столтенберг

нато

совет россия-нато

россия

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Страны НАТО надеются, что представители альянса и РФ в скором времени проведут новую встречу для "более глубоких дискуссий" по проблемам безопасности, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл сегодняшнее заседание (Совета Россия-НАТО), выразив надежду на то, что Совет Россия-НАТО вскоре снова сможет собраться для проведения более глубоких дискуссий по тем областям, в которых мы можем добиться прогресса в укреплении безопасности для всех сторон", - сказала Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, совет россия-нато, россия