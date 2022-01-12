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Президент Казахстана встретился в Алма-Ате с семьями погибших силовиков

Президент Казахстана встретился в Алма-Ате с семьями погибших силовиков - РИА Новости, 12.01.2022

Президент Казахстана встретился в Алма-Ате с семьями погибших силовиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алма-Ата,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:09

2022-01-12T15:09

2022-01-12T15:09

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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алма-Ата, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера."Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей (погибших - ред.)", - говорится в сообщении.Токаев отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.Сообщается, что Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены "за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства". В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени – вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алма-Аты Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алма-Аты Рината Камбетова."Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране", - информирует пресс-служба.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/tokaev-1767497850.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев