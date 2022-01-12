Мэр Алма-Аты рассказал Токаеву о восстановлении жизнедеятельности города
Мэр Алма-Аты Сагинтаев рассказал Токаеву о восстановлении жизнедеятельности города
Рабочий на площади в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на заседании оперштаба под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева сообщил об активном восстановлении всех сфер жизнедеятельности города после массовых беспорядков, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Как сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Токаева также проинформировали, что в пострадавшем здании акимата (мэрии) размещалось 14 городских управлений, которые сейчас передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Кроме того, ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.