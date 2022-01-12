https://ria.ru/20220112/voennye-1767499415.html

Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату

Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату - РИА Новости, 12.01.2022

Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к тому, что город был отбит от РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:35

2022-01-12T14:35

2022-01-12T15:22

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к тому, что город был отбит от террористов, сообщила пресс-служба президента по итогам заседания оперативного штаба."Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов", - говорится в сообщении.Заседание оперативного штаба в среду впервые прошло в Алма-Ате.

https://ria.ru/20220112/rossotrudnichestvo-1767477236.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, касым-жомарт токаев