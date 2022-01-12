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Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату
Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату - РИА Новости, 12.01.2022
Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату
Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к тому, что город был отбит от РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:35
2022-01-12T14:35
2022-01-12T15:22
беспорядки в казахстане
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касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к тому, что город был отбит от террористов, сообщила пресс-служба президента по итогам заседания оперативного штаба."Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов", - говорится в сообщении.Заседание оперативного штаба в среду впервые прошло в Алма-Ате.
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, касым-жомарт токаев
14:35 12.01.2022 (обновлено: 15:22 12.01.2022)
Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату
Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы, включая ОДКБ, спасли Алма-Ату