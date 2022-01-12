https://ria.ru/20220112/ukraina-1767525555.html

Украина имеет право на самооборону и не угрожает России, заявил Столтенберг

Украина имеет право на самооборону и не угрожает России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

Украина имеет право на самооборону и не угрожает России, заявил Столтенберг

Украина имеет право на самооборону, она не угроза для РФ, Россия - мощная ядерная держава, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:55

2022-01-12T16:55

2022-01-12T17:31

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Украина имеет право на самооборону, она не угроза для РФ, Россия - мощная ядерная держава, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Украина - суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина - не угроза для России. У России самая большая территория в Европе, это мощная ядерная держава", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия - НАТО, говоря о напряженности между Россией и Украиной. В этой связи он также напомнил о событиях в Крыму и на Донбассе, обвинив РФ в том, что она якобы применяла ранее силу в отношении Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767242075.html

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в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг