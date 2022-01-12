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Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера встретиться с Путиным
Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера встретиться с Путиным - РИА Новости, 12.01.2022
Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера встретиться с Путиным
Пиар-агент Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах артиста посетить Россию с концертом и встретиться с Владимиром Путиным, сообщает издание Rolling... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:10
2022-01-12T14:10
2022-01-12T14:10
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Пиар-агент Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах артиста посетить Россию с концертом и встретиться с Владимиром Путиным, сообщает издание Rolling Stone.Во вторник журнал Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщил, что Уэст планирует посетить Россию с госпел-программой The Sunday Service и пригласить на концерты в качестве специального гостя Путина. Среди площадок для проведения концертов рассматривались Crocus City Hall и стадион Лужники.По словам Судана, Уэст планировал поездку в Россию вместе с адвокатом Скоттом Балбером, работающим вместе с российско-азербайджанским предпринимателем Аразом Агаларовым и его сыном певцом Эмином. В свою очередь, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Путина встретиться с рэпером, отметил, что администрация президента "не является визави исполнителя".
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шоу-бизнес, канье уэст, эмин агаларов, знаменитости, араз агаларов
Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера встретиться с Путиным
Пиар-агент Уэста опроверг планы рэпера встретиться с Путиным и провести концерты в России