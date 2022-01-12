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В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:44
2022-01-12T13:44
в мире
владимир путин
дмитрий песков
канье уэст
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя".Ранее журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана сообщил, что Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service."Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.Отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, канье уэст, россия
13:44 12.01.2022
 
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным

Песков о планах Канье Уэста встретиться с Путиным: АП не может быть визави рэпера

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя".
Ранее журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана сообщил, что Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service.
"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.
Отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреВладимир ПутинДмитрий ПесковКанье УэстРоссия
 
 
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