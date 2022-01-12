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В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным

В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:44

2022-01-12T13:44

2022-01-12T13:44

в мире

владимир путин

дмитрий песков

канье уэст

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя".Ранее журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана сообщил, что Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service."Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.Отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".

https://ria.ru/20211019/name-1755154976.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, канье уэст, россия