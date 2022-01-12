https://ria.ru/20220112/uest-1767489064.html
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:44
2022-01-12T13:44
2022-01-12T13:44
в мире
владимир путин
дмитрий песков
канье уэст
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэп-исполнителем Канье Уэстом в ходе его приезда в Россию, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя".Ранее журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана сообщил, что Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service."Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.Отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".
https://ria.ru/20211019/name-1755154976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:1864:1397_1920x0_80_0_0_0fc910aa83475d396ac1ae52f5939b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дмитрий песков, канье уэст, россия
В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным
Песков о планах Канье Уэста встретиться с Путиным: АП не может быть визави рэпера