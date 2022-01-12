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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220112/tunis-1767524853.html
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"
Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:41
2022-01-12T17:41
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коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
омикрон-штамм коронавируса
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КАИР, 12 янв — РИА Новости. Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны."С 13 января вводится комендантский час с 22.00 (полночь по московскому времени) до 05.00 (07.00 мск)", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Мера будет действовать как минимум две недели.Помимо этого, усилится контроль за сертификатами вакцинированных. Также переносятся или отменяются мероприятия на открытом воздухе. Кроме того, власти призвали граждан привиться и избегать поездок в страны, где наблюдается рост числа заболевших.С 22 декабря жители и резиденты Туниса обязаны получить COVID-паспорт, свидетельствующий о полном курсе иммунизации от коронавируса или о наличии медотвода, чтобы иметь доступ в большинство госучреждений и частных заведений. Напомним, Тунис открыт для туристов из России. Привитые путешественники, имеющие сертификат о вакцинации, освобождаются от карантина.
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вакцинация, тунис (страна), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса
17:41 12.01.2022
 
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"

Власти Туниса вводят ночной комендантский час в связи с распространением омикрон-штамма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКапитолий (II в. н.э.) в древнем городе Дугга
Капитолий (II в. н.э.) в древнем городе Дугга - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАИР, 12 янв — РИА Новости. Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны.
"С 13 января вводится комендантский час с 22.00 (полночь по московскому времени) до 05.00 (07.00 мск)", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Мера будет действовать как минимум две недели.
Помимо этого, усилится контроль за сертификатами вакцинированных. Также переносятся или отменяются мероприятия на открытом воздухе. Кроме того, власти призвали граждан привиться и избегать поездок в страны, где наблюдается рост числа заболевших.
С 22 декабря жители и резиденты Туниса обязаны получить COVID-паспорт, свидетельствующий о полном курсе иммунизации от коронавируса или о наличии медотвода, чтобы иметь доступ в большинство госучреждений и частных заведений.
Напомним, Тунис открыт для туристов из России. Привитые путешественники, имеющие сертификат о вакцинации, освобождаются от карантина.
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