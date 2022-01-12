https://ria.ru/20220112/tunis-1767524853.html
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"
Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:41
2022-01-12T17:41
2022-01-12T17:41
туризм
вакцинация
тунис (страна)
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586239282_0:250:3076:1980_1920x0_80_0_0_c33b94666821408302bcb4d65dd32b60.jpg
КАИР, 12 янв — РИА Новости. Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны."С 13 января вводится комендантский час с 22.00 (полночь по московскому времени) до 05.00 (07.00 мск)", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Мера будет действовать как минимум две недели.Помимо этого, усилится контроль за сертификатами вакцинированных. Также переносятся или отменяются мероприятия на открытом воздухе. Кроме того, власти призвали граждан привиться и избегать поездок в страны, где наблюдается рост числа заболевших.С 22 декабря жители и резиденты Туниса обязаны получить COVID-паспорт, свидетельствующий о полном курсе иммунизации от коронавируса или о наличии медотвода, чтобы иметь доступ в большинство госучреждений и частных заведений. Напомним, Тунис открыт для туристов из России. Привитые путешественники, имеющие сертификат о вакцинации, освобождаются от карантина.
https://ria.ru/20211202/tunis-1761791045.html
тунис (страна)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586239282_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6cff6da7b2a2a6161fa7c773022d6c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, тунис (страна), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса
Тунис вводит комендантский час из-за распространения "омикрона"
Власти Туниса вводят ночной комендантский час в связи с распространением омикрон-штамма
КАИР, 12 янв — РИА Новости. Власти Туниса вводят комендантский час из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба кабинета министров страны.
"С 13 января вводится комендантский час с 22.00 (полночь по московскому времени) до 05.00 (07.00 мск)", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Мера будет действовать как минимум две недели.
Помимо этого, усилится контроль за сертификатами вакцинированных. Также переносятся или отменяются мероприятия на открытом воздухе. Кроме того, власти призвали граждан привиться и избегать поездок в страны, где наблюдается рост числа заболевших.
С 22 декабря жители и резиденты Туниса обязаны получить COVID-паспорт, свидетельствующий о полном курсе иммунизации от коронавируса или о наличии медотвода, чтобы иметь доступ в большинство госучреждений и частных заведений.
Напомним, Тунис открыт для туристов из России. Привитые путешественники, имеющие сертификат о вакцинации, освобождаются от карантина.