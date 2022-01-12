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В России подешевело куриное мясо
В России подешевело куриное мясо - РИА Новости, 12.01.2022
В России подешевело куриное мясо
Сахар, подсолнечное масло, яйца и гречка в России с 1 по 10 января 2022 года подорожали, куриное мясо дешевело, следует из данных Росстата. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:31
2022-01-12T19:31
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сахар, подсолнечное масло, яйца и гречка в России с 1 по 10 января 2022 года подорожали, куриное мясо дешевело, следует из данных Росстата.Цены на сахар-песок с начала 2022 года по 10 января в среднем по России увеличились на 0,66%: в частности, в 64 субъектах РФ они выросли на 0,1-2,3%, в 15 - не изменились, а в шести - снизились на 0,1-2,5%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,2%. Согласно данным статведомства, в 44 субъектах РФ оно подорожало на 0,1-2,1%, в 21 регионе цены не изменились, а в 20 субъектах - снизились на 0,1-1,3%.Гречка выросла в цене на 0,77%: в том числе в 64 регионах - на 0,1-4,8%, в шести - не изменились, а в 15 - цены на гречневую крупу снизились на 0,1-2,2%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,08%: в 42 субъектах РФ они стали дороже на 0,1-2,9%, в семи регионах цены не изменились, в 36 регионах куриные яйца подешевели на 0,1-4,5%. Охлажденные и мороженые куры с 1 по 10 января в среднем подешевели на 0,1%.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,62%, черный хлеб - на 0,27%, макаронные изделия - на 1,02%.Вермишель выросла в цене на 0,47%, белый хлеб - на 0,36%. Рис подорожал на 0,28%, пшено - на 0,02%.Цена на огурцы в РФ с 1 по 10 января выросла в среднем на 7,37%, помидоры подорожали на 6,73%, а свежая белокочанная капуста - на 6%, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 3,1%. В частности, также подорожали морковь (на 3,61%), репчатый лук (на 1,59%), картофель (на 1,63%) и яблоки (на 0,77%).Кроме того, статведомство с января 2022 года будет еженедельно отслеживать динамику цен на бананы и столовую свеклу: так, с 1 по 10 января бананы подорожали на 3,78%, а свекла - на 1,44%.Водка с 1 по 10 января подорожала на 0,45%, сливочное масло - на 0,8%. Маргарин, стерилизованное молоко выросли в цене на 0,6%, говядина и сметана - на 0,5%, пастеризованное молоко, печенье, шоколадные конфеты - на 0,4%.В свою очередь полукопченые и варенокопченые колбасы, мороженая рыба, сыры подорожали на 0,3%, баранина, сосиски, сардельки, творог и соль – на 0,2%, вареные колбасы и сухие смеси для детского питания - на 0,1%.Цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,3%, на свинину и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.
https://ria.ru/20220112/tseny-1767445424.html
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:31 12.01.2022
 
В России подешевело куриное мясо

Росстат: в России с 1 по 10 января куриное мясо подешевело на 0,1%

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетитель у стеллажа с мясом птицы
Посетитель у стеллажа с мясом птицы - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Посетитель у стеллажа с мясом птицы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сахар, подсолнечное масло, яйца и гречка в России с 1 по 10 января 2022 года подорожали, куриное мясо дешевело, следует из данных Росстата.
Цены на сахар-песок с начала 2022 года по 10 января в среднем по России увеличились на 0,66%: в частности, в 64 субъектах РФ они выросли на 0,1-2,3%, в 15 - не изменились, а в шести - снизились на 0,1-2,5%.
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Подсолнечное масло стало дороже на 0,2%. Согласно данным статведомства, в 44 субъектах РФ оно подорожало на 0,1-2,1%, в 21 регионе цены не изменились, а в 20 субъектах - снизились на 0,1-1,3%.
Гречка выросла в цене на 0,77%: в том числе в 64 регионах - на 0,1-4,8%, в шести - не изменились, а в 15 - цены на гречневую крупу снизились на 0,1-2,2%.
Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,08%: в 42 субъектах РФ они стали дороже на 0,1-2,9%, в семи регионах цены не изменились, в 36 регионах куриные яйца подешевели на 0,1-4,5%. Охлажденные и мороженые куры с 1 по 10 января в среднем подешевели на 0,1%.
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Вермишель выросла в цене на 0,47%, белый хлеб - на 0,36%. Рис подорожал на 0,28%, пшено - на 0,02%.
Цена на огурцы в РФ с 1 по 10 января выросла в среднем на 7,37%, помидоры подорожали на 6,73%, а свежая белокочанная капуста - на 6%, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 3,1%. В частности, также подорожали морковь (на 3,61%), репчатый лук (на 1,59%), картофель (на 1,63%) и яблоки (на 0,77%).
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Кроме того, статведомство с января 2022 года будет еженедельно отслеживать динамику цен на бананы и столовую свеклу: так, с 1 по 10 января бананы подорожали на 3,78%, а свекла - на 1,44%.
Водка с 1 по 10 января подорожала на 0,45%, сливочное масло - на 0,8%. Маргарин, стерилизованное молоко выросли в цене на 0,6%, говядина и сметана - на 0,5%, пастеризованное молоко, печенье, шоколадные конфеты - на 0,4%.
В свою очередь полукопченые и варенокопченые колбасы, мороженая рыба, сыры подорожали на 0,3%, баранина, сосиски, сардельки, творог и соль – на 0,2%, вареные колбасы и сухие смеси для детского питания - на 0,1%.
Цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,3%, на свинину и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.
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ЭкономикаПродуктыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЦеныРоссия
 
 
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