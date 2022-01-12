https://ria.ru/20220112/treyler-1767497462.html

"Странные виды". Трейлер

"Странные виды". Трейлер - РИА Новости, 12.01.2022

"Странные виды". Трейлер

Подкаст про спорт, о котором многие слышали, но мало кто разбирается.

2022-01-12T14:00

2022-01-12T14:00

2022-01-12T23:03

странные виды

подкаст

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"Странные виды". Трейлер Простыми словами про спорт, о котором все слышали, но мало кто разбирается. Что интересного в прыжках на сноуборде, что делают лыжные акробаты, что общего у "Формулы-1" и санного спорта и почему так назвали скелетон. Рассказываем как смотреть Олимпиаду, чтобы было по-настоящему интересно. audio/mpeg

"Странные виды". Трейлер Простыми словами про спорт, о котором все слышали, но мало кто разбирается. Что интересного в прыжках на сноуборде, что делают лыжные акробаты, что общего у "Формулы-1" и санного спорта и почему так назвали скелетон. Рассказываем как смотреть Олимпиаду, чтобы было по-настоящему интересно. audio/mpeg

Объясняем, что интересного в прыжках по перилам на сноуборде, что делают лыжные акробаты и зачем другие лыжники ездят по кочкам, в чем смысл керлинга и что такое слоупстайл. Что общего у "Формулы-1" и санного спорта, как выглядит двоеборье и почему так назвали скелетон. Просто и доступно про то, как смотреть всю Олимпиаду (а не только хоккей, биатлон и фигурку), чтобы было по-настоящему интересно.Про свои дисциплины расскажут сами спортсмены – чемпионы мира, призеры Олимпийских игр и участники Олимпиады-2022: Роман Репилов, Елена Никитина, Сергей Ридзик, Анастасия Смирнова, Ростислав Гайтюкевич и другие. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют предсказать журналисты РИА Новости Спорт.Планируем рассказать про: 18 января – Могул21 января – Сани25 января – Слоупстайл + биг-эйр28 января – Конькобежный спорт1 февраля – Шорт-трек4 февраля – Скелетон8 февраля – Лыжная акробатика11 февраля – Бобслей16 февраля – Ски-Кросс18 февраля – Керлинг22 февраля – Хафпайп25 февраля – ДвоеборьеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия Паниоти Редактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио