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Токаев предложил учредить институт спецпредставителя генсека ОДКБ

Токаев предложил учредить институт спецпредставителя генсека ОДКБ - РИА Новости, 12.01.2022

Токаев предложил учредить институт спецпредставителя генсека ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, сообщила РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:14

2022-01-12T17:14

2022-01-12T18:05

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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Токаев в среду принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася."Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно", - сказал президент.По данным пресс-службы, Зась также подтвердил "важность и своевременность реализации" инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генсека организации по вопросам миротворчества.При этом Токаев отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ, всех сотрудников секретариата и объединенного штаба Организации в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в республику. "Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно", - подчеркнул он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/okhrana-1767404012.html

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