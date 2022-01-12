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Токаев назвал восстановление Алма-Аты делом чести

Токаев назвал восстановление Алма-Аты делом чести - РИА Новости, 12.01.2022

Токаев назвал восстановление Алма-Аты делом чести

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в среду в Алма-Ату, назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:29

2022-01-12T14:29

2022-01-12T14:29

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 12 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в среду в Алма-Ату, назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего, сообщает пресс-служба главы государства."Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - цитирует президента его пресс-служба.Токаев поручил правительственной комиссии совместно с администрацией Алма-Аты в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям.Глава государства отметил, что приехал в Алма-Ату, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город страны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767306055.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев