18:59 12.01.2022 (обновлено: 19:03 12.01.2022)
"Новые люди" предложили сделать ПЦР-тесты бесплатными
Фракция "Новые люди" предложила сделать ПЦР-тесты и тесты на антитела бесплатными
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Новые люди" в Госдуме внесет ряд поправок ко второму чтению законопроекта о ковидных сертификатах с QR-кодами, среди них – предложение сделать бесплатными ПЦР-тесты и тесты на антитела, сообщила пресс-служба фракции.
"Постараемся внести в него как можно больше поправок, чтобы облегчить жизнь людям. Мы предлагаем сделать бесплатными ПЦР и тесты на антитела, выдавать QR-коды людям, оформившим добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.