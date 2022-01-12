https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html
Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов
Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов - РИА Новости, 12.01.2022
Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов
Власти Таиланда планируют ввести въездной сбор с иностранных туристов с апреля 2022 года, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:20
2022-01-12T16:20
2022-01-12T16:20
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют ввести въездной сбор с иностранных туристов с апреля 2022 года, сообщает Bangkok Post.По словам представителя правительства Тханакона Бунконгванчана, сумма будет автоматически включаться в стоимость авиабилетов. Размер сбора составит 300 батов с пассажира (примерно 700 рублей).Уточняется, что налог даст право на получение страховой выплаты при несчастных случаях или смерти путешественника. Также собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры королевства.Тханакон Бунконгванчан добавил, что в 2022 году власти ожидают значительного увеличения въездного турпотока. Таиланд рассчитывает принять до 15 миллионов иностранных гостей."Несмотря на распространение омикрон-штамма, правительство продолжит свои кампании по продвижению туризма", — заключил он.
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таиланд, новости - туризм, турпоток, авиабилеты, туристы, страхование, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов
Власти Таиланда собираются ввести въездной сбор для туристов с апреля 2022 года
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Власти Таиланда планируют ввести въездной сбор с иностранных туристов с апреля 2022 года, сообщает
Bangkok Post.
По словам представителя правительства Тханакона Бунконгванчана, сумма будет автоматически включаться в стоимость авиабилетов. Размер сбора составит 300 батов с пассажира (примерно 700 рублей).
Уточняется, что налог даст право на получение страховой выплаты при несчастных случаях или смерти путешественника. Также собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры королевства.
Тханакон Бунконгванчан добавил, что в 2022 году власти ожидают значительного увеличения въездного турпотока. Таиланд рассчитывает принять до 15 миллионов иностранных гостей.
"Несмотря на распространение омикрон-штамма, правительство продолжит свои кампании по продвижению туризма", — заключил он.