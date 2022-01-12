https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html

Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов

Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов - РИА Новости, 12.01.2022

Таиланд планирует ввести въездной сбор с иностранных туристов

Власти Таиланда планируют ввести въездной сбор с иностранных туристов с апреля 2022 года, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:20

2022-01-12T16:20

2022-01-12T16:20

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют ввести въездной сбор с иностранных туристов с апреля 2022 года, сообщает Bangkok Post.По словам представителя правительства Тханакона Бунконгванчана, сумма будет автоматически включаться в стоимость авиабилетов. Размер сбора составит 300 батов с пассажира (примерно 700 рублей).Уточняется, что налог даст право на получение страховой выплаты при несчастных случаях или смерти путешественника. Также собранные средства направят на развитие туристической инфраструктуры королевства.Тханакон Бунконгванчан добавил, что в 2022 году власти ожидают значительного увеличения въездного турпотока. Таиланд рассчитывает принять до 15 миллионов иностранных гостей."Несмотря на распространение омикрон-штамма, правительство продолжит свои кампании по продвижению туризма", — заключил он.

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