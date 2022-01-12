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СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции
СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции - РИА Новости, 12.01.2022
СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции
Совет Федерации оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции - на 8,6% и оперативно примет его, заявила РИА Новости председатель РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:12
2022-01-12T23:26
политика
совет федерации рф
инна святенко
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Совет Федерации оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции - на 8,6% и оперативно примет его, заявила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко."Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесён, будет оперативно рассмотрен парламентом", - заявила сенатор.По ее словам, и соцкомитет Совфеда, и вся верхняя палата поддержат решение об индексации пенсий.
https://ria.ru/20220111/pensiya-1767309464.html
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политика, совет федерации рф, инна святенко
12:12 12.01.2022 (обновлено: 23:26 12.01.2022)
 
СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции

Сенатор Святенко: СФ оперативно рассмотрит закон об индексации пенсий выше инфляции

© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Совет Федерации оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции - на 8,6% и оперативно примет его, заявила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесён, будет оперативно рассмотрен парламентом", - заявила сенатор.
По ее словам, и соцкомитет Совфеда, и вся верхняя палата поддержат решение об индексации пенсий.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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ПолитикаСовет Федерации РФИнна Святенко
 
 
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