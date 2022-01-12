https://ria.ru/20220112/svyatenko-1767471939.html

СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции

СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции - РИА Новости, 12.01.2022

СФ поддержит поручение Путина об индексации пенсий выше инфляции

Совет Федерации оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции - на 8,6% и оперативно примет его, заявила РИА Новости председатель РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:12

2022-01-12T12:12

2022-01-12T23:26

политика

совет федерации рф

инна святенко

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Совет Федерации оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции - на 8,6% и оперативно примет его, заявила РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко."Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесён, будет оперативно рассмотрен парламентом", - заявила сенатор.По ее словам, и соцкомитет Совфеда, и вся верхняя палата поддержат решение об индексации пенсий.

https://ria.ru/20220111/pensiya-1767309464.html

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политика, совет федерации рф, инна святенко