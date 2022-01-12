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В Петербурге суд рассмотрит иск о признании цитаты Сартра экстремизмом
В Петербурге суд рассмотрит иск о признании цитаты Сартра экстремизмом - РИА Новости, 12.01.2022
В Петербурге суд рассмотрит иск о признании цитаты Сартра экстремизмом
Суд отложил на 20 января рассмотрение иска прокуратуры о признании члена партии КПРФ в Петербурге Алексея Филиппова виновным в возбуждении ненависти за репост в РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:34
2022-01-12T15:34
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Суд отложил на 20 января рассмотрение иска прокуратуры о признании члена партии КПРФ в Петербурге Алексея Филиппова виновным в возбуждении ненависти за репост в соцсети фразы Жана-Поля Сартра "каждый антикоммунист - сволочь", сообщила РИА Новости юрист регионального отделения КПРФ в Петербурге Татьяна Дьячкова."Заседание о привлечении нашего коллеги Алексея Филиппова по статье ст. 20.3.1 КоАП РФ отложено Приморским районным судом на 20 января", - сказала Дьячкова.Она пояснила, что на предстоящее заседание вызваны свидетели: представители прокуратуры Санкт-Петербурга, лингвист, проводивший экспертизу репоста высказывания Сартра, и сотрудники центра противодействия экстремизму городского ГУМВД.По словам Дьячковой, летом 2020 года прокуратура Санкт-Петербурга усмотрела признаки экстремизма в репосте, который Филиппов разместил и закрепил у себя на странице "ВКонтакте", с высказыванием Сартра "каждый антикоммунист - сволочь". Эту фразу на французском писатель написал в издававшемся им журнале в 1961 году, на русский официально статья не переводилась.Дьячкова отметила, что сторона защиты считает фразу научным цитированием, а профессиональный переводчик перевел ее так: "Последние звенья были разорваны, мое видение изменилось: антикоммунист — это пес (собака, паскуда), и я больше никогда не отрекусь от этой точки зрения". По мнению представителя защиты, в словарях русского языка слово "паскуда" имеет синоним "сволочь", а перед антикоммунистом поставлен неопределенный артикль - значит, цитата приведена верно."Представитель прокуратуры обратился за экспертизой в центр "Э", а также на кафедру в СПбГУ. Согласно выводам экспертов, в данном высказывании разжигания розни не содержится, но есть "признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды", - добавила собеседница.Как отмечается в запросе прокуратуры в СПбГУ, предоставленном Дьячковой, хотя закон от 2002 года о противодействии экстремистской деятельности "был издан значительно позже периода жизни Жана-Поля Сартра, его цитата популяризирована в настоящее время на множестве интернет-ресурсов и содержит признаки экстремизма".
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санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, россия
15:34 12.01.2022
 
В Петербурге суд рассмотрит иск о признании цитаты Сартра экстремизмом

Суд в Петербурге рассмотрит иск прокуратуры о признании цитаты Сартра экстремизмом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Суд отложил на 20 января рассмотрение иска прокуратуры о признании члена партии КПРФ в Петербурге Алексея Филиппова виновным в возбуждении ненависти за репост в соцсети фразы Жана-Поля Сартра "каждый антикоммунист - сволочь", сообщила РИА Новости юрист регионального отделения КПРФ в Петербурге Татьяна Дьячкова.
"Заседание о привлечении нашего коллеги Алексея Филиппова по статье ст. 20.3.1 КоАП РФ отложено Приморским районным судом на 20 января", - сказала Дьячкова.
Она пояснила, что на предстоящее заседание вызваны свидетели: представители прокуратуры Санкт-Петербурга, лингвист, проводивший экспертизу репоста высказывания Сартра, и сотрудники центра противодействия экстремизму городского ГУМВД.
По словам Дьячковой, летом 2020 года прокуратура Санкт-Петербурга усмотрела признаки экстремизма в репосте, который Филиппов разместил и закрепил у себя на странице "ВКонтакте", с высказыванием Сартра "каждый антикоммунист - сволочь". Эту фразу на французском писатель написал в издававшемся им журнале в 1961 году, на русский официально статья не переводилась.
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Дьячкова отметила, что сторона защиты считает фразу научным цитированием, а профессиональный переводчик перевел ее так: "Последние звенья были разорваны, мое видение изменилось: антикоммунист — это пес (собака, паскуда), и я больше никогда не отрекусь от этой точки зрения". По мнению представителя защиты, в словарях русского языка слово "паскуда" имеет синоним "сволочь", а перед антикоммунистом поставлен неопределенный артикль - значит, цитата приведена верно.
"Представитель прокуратуры обратился за экспертизой в центр "Э", а также на кафедру в СПбГУ. Согласно выводам экспертов, в данном высказывании разжигания розни не содержится, но есть "признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды", - добавила собеседница.
Как отмечается в запросе прокуратуры в СПбГУ, предоставленном Дьячковой, хотя закон от 2002 года о противодействии экстремистской деятельности "был издан значительно позже периода жизни Жана-Поля Сартра, его цитата популяризирована в настоящее время на множестве интернет-ресурсов и содержит признаки экстремизма".
 
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