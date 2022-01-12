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Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски - РИА Новости, 12.01.2022
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:49
2022-01-12T14:49
ростовская область
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления судебной коллегии.Там сказано, что в магазине "Хмель и солод" продавцы работали без масок, не соблюдая социальную дистанцию, а на входе не было дозатора с антисептиком. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Она прошла три инстанции, оспаривая наказание, и в итоге обратилась в ВС РФ, попросив заменить штраф предупреждением. К материалам дела она просила приобщить копию своего пенсионного удостоверения и благодарственные письма администрации города, попросив расценить их как смягчающее обстоятельство."Административное наказание... является минимальным, установленным данной нормой, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, оснований для замены наказания на предупреждение в рассматриваемом случае не имеется", - решил ВС РФ.
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ростовская область, верховный суд рф, россия
14:49 12.01.2022
 
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски

Верховный суд не отменил штраф владелице магазина в Ростовской области за работу без маски

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления судебной коллегии.
Там сказано, что в магазине "Хмель и солод" продавцы работали без масок, не соблюдая социальную дистанцию, а на входе не было дозатора с антисептиком. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Она прошла три инстанции, оспаривая наказание, и в итоге обратилась в ВС РФ, попросив заменить штраф предупреждением. К материалам дела она просила приобщить копию своего пенсионного удостоверения и благодарственные письма администрации города, попросив расценить их как смягчающее обстоятельство.
"Административное наказание... является минимальным, установленным данной нормой, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, оснований для замены наказания на предупреждение в рассматриваемом случае не имеется", - решил ВС РФ.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 23:25
Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
 
Ростовская областьВерховный суд РФРоссия
 
 
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