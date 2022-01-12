https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html

Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски

Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски - РИА Новости, 12.01.2022

Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски

Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:49

2022-01-12T14:49

2022-01-12T14:49

ростовская область

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления судебной коллегии.Там сказано, что в магазине "Хмель и солод" продавцы работали без масок, не соблюдая социальную дистанцию, а на входе не было дозатора с антисептиком. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Она прошла три инстанции, оспаривая наказание, и в итоге обратилась в ВС РФ, попросив заменить штраф предупреждением. К материалам дела она просила приобщить копию своего пенсионного удостоверения и благодарственные письма администрации города, попросив расценить их как смягчающее обстоятельство."Административное наказание... является минимальным, установленным данной нормой, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, оснований для замены наказания на предупреждение в рассматриваемом случае не имеется", - решил ВС РФ.

https://ria.ru/20220110/shtraf-1767249360.html

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ростовская область, верховный суд рф, россия