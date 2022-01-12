https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски - РИА Новости, 12.01.2022
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:49
2022-01-12T14:49
2022-01-12T14:49
ростовская область
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области за отсутствие маски у продавца, следует из постановления судебной коллегии.Там сказано, что в магазине "Хмель и солод" продавцы работали без масок, не соблюдая социальную дистанцию, а на входе не было дозатора с антисептиком. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Она прошла три инстанции, оспаривая наказание, и в итоге обратилась в ВС РФ, попросив заменить штраф предупреждением. К материалам дела она просила приобщить копию своего пенсионного удостоверения и благодарственные письма администрации города, попросив расценить их как смягчающее обстоятельство."Административное наказание... является минимальным, установленным данной нормой, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, оснований для замены наказания на предупреждение в рассматриваемом случае не имеется", - решил ВС РФ.
https://ria.ru/20220110/shtraf-1767249360.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, верховный суд рф, россия
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина в Ростовской области за работу без маски
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Верховный суд РФ
отказался отменить штраф, назначенный владелице пивного магазина в Ростовской области
за отсутствие маски у продавца, следует из постановления судебной коллегии.
Там сказано, что в магазине "Хмель и солод" продавцы работали без масок, не соблюдая социальную дистанцию, а на входе не было дозатора с антисептиком. За это женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Она прошла три инстанции, оспаривая наказание, и в итоге обратилась в ВС РФ, попросив заменить штраф предупреждением. К материалам дела она просила приобщить копию своего пенсионного удостоверения и благодарственные письма администрации города, попросив расценить их как смягчающее обстоятельство.
"Административное наказание... является минимальным, установленным данной нормой, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, оснований для замены наказания на предупреждение в рассматриваемом случае не имеется", - решил ВС РФ.