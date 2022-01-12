https://ria.ru/20220112/stoltenberg-1767521883.html

В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу

В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу - РИА Новости, 12.01.2022

В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу

Союзники по НАТО в ходе встречи с Россией подтвердили право стран определять свою судьбу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:40

2022-01-12T16:40

2022-01-12T16:51

в мире

россия

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491891_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_456970b95edb88255c05b30cebf65bb4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО в ходе встречи с Россией подтвердили право стран определять свою судьбу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Наши союзники подтвердили право каждой страны определять свою судьбу", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО - Россия.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, йенс столтенберг, нато