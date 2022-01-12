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В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу
В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу - РИА Новости, 12.01.2022
В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу
Союзники по НАТО в ходе встречи с Россией подтвердили право стран определять свою судьбу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:40
2022-01-12T16:40
2022-01-12T16:51
в мире
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йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО в ходе встречи с Россией подтвердили право стран определять свою судьбу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Наши союзники подтвердили право каждой страны определять свою судьбу", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО - Россия.
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в мире, россия, йенс столтенберг, нато
16:40 12.01.2022 (обновлено: 16:51 12.01.2022)
В НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу
Столтенберг: союзники по НАТО заявили, что каждая страна может определять свою судьбу