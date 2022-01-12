Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности
Слуцкий по итогам СРН: Запад все еще недостаточно серьезно относится к предложениям России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам инициатив Москвы, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", - подчеркнул Слуцкий.
Как написал парламентарий, "мы не ожидали прорывов", а "стороны, скорее, обозначили свои позиции". Политик привел оценку генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что переговоры были сложными, однако добавил, что вопрос остается в том, насколько они были результативными.
"Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России - гарантиям нерасширения НАТО на восток и возвращению военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года", - добавил политик.
"Пока же такое впечатление, что западные партнеры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину", - констатировал он.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.