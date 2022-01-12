https://ria.ru/20220112/slutskiy-1767559822.html

Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности

Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности - РИА Новости, 12.01.2022

Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности

Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:45

2022-01-12T19:45

2022-01-12T19:45

в мире

йенс столтенберг

нато

госдума рф

обсе

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам инициатив Москвы, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", - подчеркнул Слуцкий.Как написал парламентарий, "мы не ожидали прорывов", а "стороны, скорее, обозначили свои позиции". Политик привел оценку генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что переговоры были сложными, однако добавил, что вопрос остается в том, насколько они были результативными."Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России - гарантиям нерасширения НАТО на восток и возвращению военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года", - добавил политик.Депутат заметил, что стоит ожидать следующий - финальный - раунд переговоров, который пройдет на площадке ОБСЕ в Вене."Пока же такое впечатление, что западные партнеры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину", - констатировал он.Заседание СРН в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры Россия - США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

https://ria.ru/20220112/nato-1767555929.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, госдума рф, обсе, леонид слуцкий (политик), россия