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Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности
Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности
Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:45
2022-01-12T19:45
в мире
йенс столтенберг
нато
госдума рф
обсе
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам инициатив Москвы, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", - подчеркнул Слуцкий.Как написал парламентарий, "мы не ожидали прорывов", а "стороны, скорее, обозначили свои позиции". Политик привел оценку генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что переговоры были сложными, однако добавил, что вопрос остается в том, насколько они были результативными."Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России - гарантиям нерасширения НАТО на восток и возвращению военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года", - добавил политик.Депутат заметил, что стоит ожидать следующий - финальный - раунд переговоров, который пройдет на площадке ОБСЕ в Вене."Пока же такое впечатление, что западные партнеры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину", - констатировал он.Заседание СРН в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры Россия - США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.
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в мире, йенс столтенберг, нато, госдума рф, обсе, леонид слуцкий (политик), россия
19:45 12.01.2022
 
Слуцкий прокомментировал переговоры России и НАТО по безопасности

Слуцкий по итогам СРН: Запад все еще недостаточно серьезно относится к предложениям России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Западные партнеры продолжают относиться несерьезно к предложениям России по гарантиям безопасности, а разногласия продолжают сохраняться по ключевым пунктам инициатив Москвы, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", - подчеркнул Слуцкий.
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Как написал парламентарий, "мы не ожидали прорывов", а "стороны, скорее, обозначили свои позиции". Политик привел оценку генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что переговоры были сложными, однако добавил, что вопрос остается в том, насколько они были результативными.
"Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России - гарантиям нерасширения НАТО на восток и возвращению военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года", - добавил политик.
Депутат заметил, что стоит ожидать следующий - финальный - раунд переговоров, который пройдет на площадке ОБСЕ в Вене.
"Пока же такое впечатление, что западные партнеры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину", - констатировал он.
Заседание СРН в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры Россия - США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОГосдума РФОБСЕЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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