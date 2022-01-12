https://ria.ru/20220112/sibir-1767431466.html

Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь - РИА Новости, 12.01.2022

Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T06:16

2022-01-12T06:16

2022-01-12T15:55

в мире

сша

ссср

владимир жириновский

госдума рф

рсфср

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750790029_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_204de4bbc68e3be68e90a2c6398c2039.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США.Парламентарий напомнил об истории Советского Союза, который, по мнению политика, распался из-за того, что "русские подкармливали национальные окраины". По его мнению, сейчас похожие процессы происходят в США.Политик отметил, что если сейчас белые американцы все еще составляют большинство населения в Соединенных Штатах, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США "рухнут", так как новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.

https://ria.ru/20220102/medvedi-1766444567.html

сша

ссср

рсфср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, владимир жириновский, госдума рф, рсфср, россия