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Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь - РИА Новости, 12.01.2022
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:16
2022-01-12T15:55
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США.Парламентарий напомнил об истории Советского Союза, который, по мнению политика, распался из-за того, что "русские подкармливали национальные окраины". По его мнению, сейчас похожие процессы происходят в США.Политик отметил, что если сейчас белые американцы все еще составляют большинство населения в Соединенных Штатах, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США "рухнут", так как новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.
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в мире, сша, ссср, владимир жириновский, госдума рф, рсфср, россия
06:16 12.01.2022 (обновлено: 15:55 12.01.2022)
 
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Владимир Жириновский: миллионы американцев придется эвакуировать в Сибирь через десять лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США.
Парламентарий напомнил об истории Советского Союза, который, по мнению политика, распался из-за того, что "русские подкармливали национальные окраины". По его мнению, сейчас похожие процессы происходят в США.
"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", — заявил Жириновский.
Политик отметил, что если сейчас белые американцы все еще составляют большинство населения в Соединенных Штатах, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

"И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может, даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов", — написал депутат.

Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США "рухнут", так как новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.
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